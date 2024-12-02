永和福和橋提前完工 12月3日凌晨6時起開放通車

原訂年底完成的福和橋預力梁更換工程提前完工，橋面已完成路面刨鋪及標線繪製等復舊作業，將於12月3日凌晨6時起恢復通車，但下方環河東路3段仍持續進行防撞門架增設工程，可望如期於年底前完成。

工務局長馮兆麟指出，福和橋是橫跨雙北的重要橋梁，由台北市政府於民國74年完成整建，橋齡將近40年，過去曾發生福和橋底遭超高車輛撞擊的情形，雖經養工處及時辦理修繕補強，但今年0403強震導致預力梁受損嚴重，養工處在5月底先完成預力梁碳纖維補強避免落橋危險，並立即規畫預力梁更換、防撞門架及周邊限高門架增設工程，以保障橋梁結構安全。

養工處長鄭立輝強調，本工程分兩部分進行，預力梁更換部分原訂今年底完成，在施工團隊日以繼夜不停趕工之下，橋面提前完工並於3日清晨6時通車。橋梁下方環河東路3段則持續施作防撞門架工程，依既定期程於12月底前施作完成，施工期間請用路人配合現場義交人員引導行駛，造成不便敬請見諒。

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