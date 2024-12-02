秋冬北海岸漁港療癒之旅 新北漁業處推薦景點、路線曝光

新北市漁業處推廣秋日來北海岸玩漁港，體驗溫泉及沿岸風光帶來的身心舒緩，品嚐北海岸鮮美的海產。秋冬就來北海岸漁港，來趟療癒之旅！先去新北市金山磺港漁港，體驗漁港風光、蹦火仔文化以及港邊泡湯，接著前往石門的草里漁港「金點草里驛棧」，享受北海岸在地漁夫美食小卷米粉，搭配石門鐵觀音飲品，品味悠閒時光，最後再去石門富基漁港，品嚐生猛海鮮，感受來自大海的美味。

漁業處指出，金山的磺港漁港，是早期西班牙人於金山磺溪的入海口闢建而成的貿易港口，用來運輸大屯山所開採之硫磺，因此得名「磺港」，現今成為金山地區重要的漁獲港口，以延繩釣漁業為大宗，其中磺港漁港更是以溫泉為特色，是全台唯一有溫泉緊鄰的漁港，在漁港旁的「磺港公共浴室」，是金山隱藏版泡湯秘境，民眾能夠一邊在戶外泡腳池享受來自大屯山地熱帶所湧出的天然溫泉，一邊欣賞漁港內漁船泊靠的寧靜風光及海天一線的開闊美景，為一整天帶來滿滿活力。不僅如此，磺港漁港還是百年傳統漁法「蹦火仔」的漁作基地，而傳承特色「蹦火仔」技法的蹦火漁船-鴻昌168號及富吉268號，更有推出「蹦火仔」解說結合在地漁村文化的特色導覽，最適合民眾體驗「蹦火仔」的職人精神。

漁業處表示，在體驗磺港漁港的獨特魅力之後，推薦沿著北海岸朝石門區出發，順道遊覽身在草里漁港內的「金點草里驛棧」，其不只有絕佳的海景視野，還提供北海岸在地漁產美食小卷米粉、吻仔魚粥等餐點，也有各式咖啡、甜點及在地的石門鐵觀音、坪林的蜜香紅茶及包種茶，可以賞景享受美好放鬆的下午茶時光，驛棧也提供釣具租借服務，讓草里漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所，港內也設置「大咬貓」、「大咬壁畫牆」及「草里ㄟ家壁畫」塗鴉等裝置藝術，透過藝術力的融入讓民眾感受及體驗海洋魅力。而在回程前肯定要到石門區的「富基漁港」，大啖北海岸鮮美的海產，在漁港內的富基魚市水攤，販售各式生猛新鮮海鮮，而魚市餐廳也提供代客料理服務，且在魚市餐廳透明的廚房，還能就近觀賞到廚師處理海產的專業料理秀，在現場立刻就能享受到尚青的海味，在大快朵頤之後，還能打卡富基魚市充滿異國情調的墨西哥帽造型屋頂，或在港區內的多功能突堤碼頭觀賞夕陽餘暉與壯麗海景。

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