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板橋人的回憶！「林園電影城」營業至年底 曾一度停業這次真的撐不住了

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市板橋二輪戲院「林園電影城」，1991年開幕，曾一度暫停營業又開張，如今卻又公告結束營業。圖／本報資料照片
新北市板橋二輪戲院「林園電影城」，1991年開幕，曾一度暫停營業又開張，如今卻又公告結束營業。圖／本報資料照片

新北板橋「林園電影城」不只是知名二輪戲院，也是在地人回憶，過去疫情期間曾暫停營業過，去年副業讓不少民眾安心，直呼要用新台幣支持，沒想到該影城社群粉專稍早貼文公告，因租約到期，將營業至今年底，雖然不捨但也沒辦法，希望未來有機會再見。

板橋館前西路的二輪戲院「林園電影城」，2022年6月因疫情因素宣布暫停營業，去年7月24日宣布重新營業，當時讓板橋人樂喊「歡迎回來」。去年12月時，臉書粉專又宣布，自12月30日起票價將不再分平日假日，全票均為180元、愛心敬老票140元；不少民眾雖然憂心會收攤，但也盼用新台幣支持讓電影院持續，紛紛在臉書留言表示「支持」、「活下去要緊」。

不過「林園電影城」臉書稍早貼文公告，「因租約到期，本院營業至113年12月31日。服務團隊非常謝謝各位多年的支持與愛護。謝謝大家！」，動態並說，「雖然不捨，但是沒辦法，希望未來有機會再見，再次感謝大家以往的愛護。」

貼文一出也引來網友轉發，不過因為貼文稍早才發出，還沒太多民眾知道，訪問板橋在地民眾感嘆，對於「林園電影城」能否撐下去其實一直憂心，沒想到這一天還是到來了，這不只是在地回憶，未來要看二輪戲院恐又要再另外找了，越來越不容易。

新北市板橋二輪戲院「林園電影城」，1991年開幕，曾一度暫停營業又開張，如今卻又公告結束營業。圖／本報資料照片
新北市板橋二輪戲院「林園電影城」，1991年開幕，曾一度暫停營業又開張，如今卻又公告結束營業。圖／本報資料照片

新北 疫情 票價 電影

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