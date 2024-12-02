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新北8組青年創作者赴韓參展 珍奶系列小物融入台灣特色夯

中央社／ 新北2日電

新北市青年局今天說，首屆「新北青年海外參展計畫」，8組文創業者到南韓參加2場大型文創展會，深具台灣特色的作品受好評，其中ririkoko的珍奶商品銷售一空。

新北市政府青年局今年首度推出「新北青年海外參展計畫」，吸引52組團隊報名，共8組團隊入選，包含參加南韓手創展（Handarty Korea）的艾格瑞 AgaricGarden、善感工室 Sentimental Studio、嬤嬤 murmur、初泥 true nii，以及參加釜山插畫展（Busan IllustrationFair）的麥考艾裘 Maikao AiChiou、ririkoko、房子fangtzu、Tang wen ching。

嬤嬤 murmur以植鞣皮革創作仿生植物，新北市青年局說，2018年嬤嬤 murmur曾參與首爾設計節，當時只有一張桌子可陳列作品，今年參加南韓手創展，有完整展位展出全系列商品，展會中每天都有南韓消費者驚嘆他們皮革創作的工藝技法，直呼：「謝謝你們做出那麼好的作品！」

ririkoko擅長將創作結合台灣小吃、可愛動物角色。她的珍珠奶茶系列商品在釜山插畫展全數售完。現場口譯人員說，珍奶雖然在南韓已是非常熱門的台灣商品，但創作市場上鮮少出現以珍奶為主題的設計。

ririkoko表示，首次出國參展很充實，讓她更堅定在創作上想加入台灣特色的初衷，「這就是我們所生長的土地啊。」

新北市青年局長邱兆梅說，未來會延續計畫辦理，帶更多新北青年藝術家拓展海外市場，也期待團隊透過展會交流激發更多的創意靈感。釜山插畫展主辦單位OC MAKERS執行長John則表示，希望未來能有讓南韓創作者與新北市攜手合作的機會，共同開拓更多海外文創市場。

南韓 文創 珍奶 青年

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