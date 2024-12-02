新北百家日照中心達標 侯友宜：目標2026年成立130家

新北衛生局今宣布百家日照中心達標。新北市長侯友宜說，去年已有80家、今年達成108家，未來2026年要達成130家日照中心，讓長者能在地安養。新北衛生局表示，將爭取社宅、都更回饋、容積獎勵公益空間設置，讓都會區日照中心等待人數下降，並成立長照專責單位，處理相關業務。

侯友宜今出席百家日照中心達標記者會，提到新北長者已達76萬人，為讓新北長輩在地安養，不斷地推動日照中心社區化，去年已成立80家日照中心，到今年達108家的，未來2026要達成130家，讓長輩不管在醫療、休閒、健康的照顧上，能夠在地安養，能夠開心過生活。

今日現場也邀請12位年近百歲的長者，身著西裝禮服走秀，侯也在台下為他們鼓掌。許多長者與家屬也參與日照中心攤位內的手工藝展示、趣味遊戲等，讓長者及家屬一起同樂，凝聚家庭向心力。

新北衛生局指出，日照中心的設施完善，包含活動空間、娛樂空間、手工藝、復健運動區等，有專業護理人員和社工提供日常護理、健康檢測、身心活動，且日照樣態非常豐富，比如在公有市場、衛生所、學校、活動中心及社會住宅等設施，而新北日照中心在板橋、三重、新店、新莊居多。

衛生局長陳潤秋說，因應長照需求持續增加，為整合長照業務，市府未來將成立長照專責單位，處理相關業務，讓民眾找的到、看的到、用的到社區長照服務。