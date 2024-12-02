周杰倫開唱倒數…文化局查黃牛 預估單一案件最高罰264萬

天王周杰倫將於這周於大巨蛋開唱，文化局嚴陣以待黃牛案件，目前依文創法辦理查處作業，預估如果可裁罰的金額，平均為50萬元，單一案件最高預估達264萬元，被裁罰案例多是初次犯法的年輕民眾。文化局也說，演唱會當天也將與警方查緝黃牛。

文化局表示，截至11月底收到文化部檢舉的黃牛專區，已超過3千件，同時，從警察局查緝並移轉到文化局的也有超過百件，目前文化局將正依文創法規定辦理查處作業，如果經過完成調查作業。

文化局預估，如果可裁罰金額平均約為票價40倍、裁罰金額平均約為50萬元，其中裁罰超過100萬元有6件，甚至是單一案件最高金額預估高達264萬元。

針對查扣所得票券，文化局表示，會尊重主辦單位決定，同時，北市府也已針對周杰倫演唱會成立緊急應變中心，屆時也會與警察同仁至演唱會辦理場地台北大巨蛋體育館周遭加強查緝票券黃牛。

文化局提醒，被裁罰案例多是初次犯法的年輕民眾，在被查獲時多懊悔不已，無論是使用朋友帳號購票代售、公開平台上載明價格私訊或價格私談，或收取非必要性手續費等行為，不論是否成交，均已觸法。

文化局說，不僅觸法，也可能將面臨原票價至少10倍以上的裁罰金額，如販售金額超過票面金額或定價5倍，則每張裁罰金額將處票面金額或定價的50倍。同時，民眾如有發現黃牛行為，可向文化部檢舉，檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。