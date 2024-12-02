近期颱風駭人現象 新北三重新莊海砂屋都更案加速通過

新北發展早，當中海砂屋戶數也不少，其中三重及新莊地區海砂屋都更案近期陸續於都更大會通過，重建後將有效提升住戶的居住環境，重回安全家園。新北都更處表示，不少居民憂心，而近期颱風導致外牆掉落混凝土等現象也令人憂心，在住戶、實施者及都更處協力下全力推進。

位於三重區永安北路上的海砂屋案，基地面積約1320坪，其中有135戶於2022年經市府鑑定為需拆除重建的海砂屋，且已經達到停止使用的標準。三重區永順里長許嘉陣指出，社區住戶都反映「有屋卻不能住」、「因為感到害怕而出去租屋」心聲，盼能都更成功。

都更處表示，住戶想回歸安心家園是都更案的開始，永安北路海砂屋案在實施者協助下取得超過九成住戶同意，進入都更程序後市府加速審議，順利完成公展、專案小組審查意見收斂及聽證等程序，並於今年11月都更大會審議通過，未來將興建2棟24層店鋪住宅大樓，不僅讓住戶有安心家園，同時也透過留設人行步道、開放空間改善周邊生活環境，造福周邊居民。

都更處長林炳勲表示，永安北路海砂屋案天花板的混凝土持續掉落，有嚴重安全疑慮，市府2019年由新北市都更推動辦公室團隊進入社區協助說明都更重建相關法令，今年8月因女兒牆掉落事件會同許嘉陣到住戶家中關心，10月下旬因康芮颱風的強力吹襲，外牆掉落混凝土差點傷到人，情況相當危急，在住戶、實施者及都更處協力下全力加速案件推進。