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機車改裝排氣管未檢測認證 中市府：114年起將開罰

中央社／ 台中2日電

為改善機車改裝排氣管產生噪音問題，中央推動機車改裝排氣管認證制度，台中市環保局今天表示，明年1月1日起改裝排氣管未完成監理機關變更登記，將依規定直接開罰。

台中市環保局說明，為改善改裝排氣管產生噪音問題，環境部與交通部從源頭管制共同推動機車改裝排氣管認證制度，自今年1月1日至12月31日為認證制度緩衝期。

環保局表示，緩衝期間，車主可至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」登錄取號，後續由環保局審核及安排檢測，若檢測合格，已完成檢驗資料由環境部傳至公路監理機關，民眾無需至監理機關辦理變更。

環保局統計，截至10月底已協助完成2500輛認證排氣管作業，114年1月1日起列為正式檢驗項目，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經路邊攔查、攔檢或民眾檢舉噪音，未完成監理機關變更登記，將依違反「道路交通管理處罰條例」規定直接開罰；如噪音檢測超標，環保局依噪音管制法規定處新台幣1800到3600元罰鍰，並通知限期改善。

環保局長陳宏益表示，今年環保局協助車主自主免費認證檢測，自114年起車主若使用非原廠（改裝）排氣管者，須購買「噪音合格認證排氣管」產品或自費至環境部委託許可噪音實驗室檢測，通過後至公路監理機關辦理車輛檢驗項目變更登記，呼籲車主把握免費檢測機會，儘速完成認證，以免遭受處罰。

陳宏益指出，若取得認證的車主，勿隨意更換認證排氣管，違者仍可依噪音管制法最高處以3萬元罰鍰；環保局將持續強化各項管制作為，共同維護環境安寧。

噪音 環保局長 車主

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