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21座狗公園1人維管 北市：組織修編中

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市有21處狗公園、寵物活動區，研考會做過民調，發現僅6成民眾知曉，7成飼主寧可在住家附近小公園牽繩遛狗。本報資料照片
台北市有21處狗公園、寵物活動區，研考會做過民調，發現僅6成民眾知曉，7成飼主寧可在住家附近小公園牽繩遛狗。本報資料照片

北市目前有21座狗公園，市府管理規畫人力僅1位，要維管狗公園、推廣活動、辦企業認養等，議員質疑「動保處是慣老闆？這麼多業務1人負責？」動保處長陳英豪回應，動保處是缺額嚴重的單位之一，原編列2人，實際在職僅1人，已在組織修編。

另，北市研考會民調，北市狗公園僅有6成民眾知曉、7成飼主寧可在住家附近小公園牽繩遛狗，議員要求提高狗公園使用率。動保處表示，這與民眾遛狗習慣有關，會持續覓地點設置狗公園與活動區。

北市登記犬隻有12萬7111隻，有21座狗運動公園、活動區，年底再完成1座，明年規畫3座。陳英豪說，北市平均5千多隻犬使用一處運動公園或活動區，密度算達標。

「人力不足，友善動物城市恐淪為口號。」市議員李明賢說，市府負責狗公園、活動區人力太少，將影響維管品質。陳英豪回應，正進行組織修編，第一階段版本已送議會審查，進行配置調整，員額不增加，盼招聘更多人；下一階段涉及員額增加及提高職等。

人力 北市 議員

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