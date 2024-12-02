新北公墓遷葬 地方盼變公園用地

新北新莊第一公墓占地約10公頃，今年完成約4公頃遷葬。不過內政部都委會8月審議，遷葬後的第一公墓仍維持公墓用地，地方盼變更為公園用地或其他多功能使用，確保不會再蓋納骨塔，還能蓋大型遊具。新北殯葬處沒把話說死，指目前先簡易綠美化，規畫臨時路外停車場，用地變更還需看政策規畫。

位於林口特定區墓六用地的新莊第一公墓，殯葬處2020年2月公告遷葬，打算原址興建第二生命紀念館，遭當地民眾反彈而撤銷。

內政部都委會8月審議，除墓一、墓七及墓八部分私立殯葬設施者，回饋一定比率變成殯葬設施專用區，其他墓二、墓三、墓五、墓六及墓九等，考量為既有墓地，維持公墓用地，地方盼變更為公園用地，或做其他多功能使用，

市議員林秉宥說，市府先前試圖放寬朝殯葬區內的多功能使用，包括做公園、停車場及商業設施，目標放在多功能使用，名目上仍是殯葬區。公墓遷葬後有大片空地閒置，若能有更好使用，居民樂見其成。

新北殯葬處說，新莊第一公墓遷葬面積約4.3公頃，設簡易休閒步道，綠美化環境種植喬木及植草，還規畫做臨時路外停車場。若只做公園、停車場用途需變更用地，至於變更成商業區，殯葬處坦言較困難，因第一公墓有近6公頃墓地未遷葬。