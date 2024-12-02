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環狀線板橋站轉乘像迷宮 將改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，新北捷運局已規畫改善工程。記者李成蔭／攝影
新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，新北捷運局已規畫改善工程。記者李成蔭／攝影

新北環狀線板橋站常被嫌轉乘不便，不少民眾改走地面，但又易受天候影響。新北捷運局規畫新設出口工程，未來搭北捷、台鐵或高鐵轉乘都更快，也能減少迷航困擾；藍綠民代樂見其成，也提醒要做好動線及指引，否則沒人走反而成浪費。

環狀線板橋站是四鐵樞紐，民眾轉乘經新板地下道與台鐵板橋站連通道轉乘板南線，步行時間較長，轉乘動線交雜，不少乘客在車站迷失方向；有民代實測走平面段反而較快，但易受天候影響，轉乘困難重重。

有民眾反映，因為對捷運「站外轉乘」不熟悉，跟著指引繞半天才找到正確方向，轉彎看到長長連通道，「腳先軟了一半」，好不容易到環狀線站體地下層，發現僅有樓梯與廂型電梯，沒一般手扶梯。

記者直擊，假日從板南線到板橋車站內人潮多，轉入環狀線連通道人流減少，環狀線唯二出口在同一側，走平面段過馬路得等大路口紅綠燈，步行較慢者加上找路恐要超過10分鐘。環狀線板橋站體有設計天橋往台鐵、高鐵等系統，要繞到4樓再下至2樓才能到板橋火車站

捷運局回應，已規畫新設出口工程改善環狀線板橋站與板南線之間的轉乘動線，預計於板橋火車站東一門新設環狀線板橋站第二出入口，縮短也簡化新北環狀線板橋站與其他三鐵的轉乘動線，工程正辦理招標作業。

捷運局說明，新增出入口採用地面型式，為3層樓高建物，原板南線乘客步行轉乘至環狀線時間需12分鐘，新設出入口後，乘客由台鐵地下1層上到地上1層，再由東一門進入環狀線新設出入口，搭電梯、電扶梯或樓梯往上走，可至環狀線板橋站月台層，轉乘縮短到5分鐘，預估每天有2.97萬人次受益。

捷運局長李政安表示，若招標順利，明年可施工，工期853天，未來環狀線板橋站月台層可直通板橋火車站，不必再繞一圈。

市議員戴瑋姍說，不少外地民眾形容轉乘像在走迷宮，指標要再加強。市議員劉美芳表示，設新出口有助疏通人流，動線規畫要順暢好走，才能提高使用率。

新北捷運 火車站 環狀線

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