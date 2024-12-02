性騷吹哨者控遭秋後算帳 北市：因偽造文書免職

中央社／ 台北1日電

北市公園處去年發生駐衛警性騷女職員案，吹哨者指控遭秋後算帳。公園處今天回應，投訴者涉犯使公務員登載不實罪嫌，經地檢署處分緩起訴，因此予以記2大過免職。

媒體今天報導，去年台北市工務局公園路燈工程管理處駐衛警性騷案的吹哨者出面控訴，在案件被揭發後遭長官百般刁難、霸凌，最後還被羅織罪名記過免職。

公園處發布聲明回應，這名投訴者去年擔任駐衛警隊員時，假冒某議員辦公室主任聯絡工務局主管，試圖干預公務運作、案件調查及人事調升，嚴重違紀，經政風處調查屬實，以使公務員登載不實等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

公園處指出，地檢署調查後認為事證確定，在今年9月16日處分緩起訴，公園處隨後依此召開考績會，給予此人2大過免職。

至於是否有職場霸凌，公園處說明，當事人曾申訴，公園處依規定成立調查小組，調查結果為不成立。

公務員 北市 職場霸凌

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