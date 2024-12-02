職業駕駛肇事增 北市擬賞罰並行

北市上月中公車追撞釀1死15傷，市府統計，今年北市職業駕駛涉入A1類交通死亡事故高達21件，上月8起就有7件與職業駕駛相關，比去年增加。市長蔣萬安指示交通局研議精進作為，採「賞罰並行」制度，除獎勵優秀駕駛，也要祭出「棒子」懲處違規駕駛。

交通局長謝銘鴻說，21件交通死亡事故，有14件職業駕駛都是第一當事人，比率不低，需從駕照管理及計點制重新檢討，交通局日前已發函交通部，現行一些違規行為若是科技執法檢舉不會記點，但小違規恐釀大禍，請交通部重新評估採取更嚴格的駕照管理或記點制度。

北市公車聯管委員會執行長、首都客運總經理李建文表示，認同市長蔣萬安的「賞罰並行」，獎勵部分，若表現良好就給予獎金，表現不好就懲處。

另外，針對年資較淺、肇事率較高司機，要求定期回訓，各客運業者也會合作規畫教育班長或教官制度，安排同路線資深優良司機觀察狀況是否改善，否則會加強安排調訓或有更嚴厲罰則。

北市交通警察大隊統計，今年至上月26日，交通事故人員當場或24小時內死亡的A1事故較去年同期增加7件，死亡增加9人，其中與職業駕駛有關21件，較去年增11件。上月8件A1事故，7件和職業駕駛有關，含4件計程車及公車追撞死亡事故。

中央警察大學交通學系教授曾平毅說，職業駕駛若登記在北市，依地方制度法地方可有些做為，交通局有駕駛違規紀錄、肇事狀況等，可與工會合作，適當讓駕駛調訓、回訓，並擴大表揚優良職業駕駛、增加獎金等。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄則表示，罰則可嚇阻駕駛違規，但獎賞還是要回歸薪資結構，呼籲政府應讓業者依物價調整運價。

蔣萬安要求交通局針對駕駛人頻繁違規，擬定相關懲罰，謝銘鴻說，會召集業者、警察局、監理單位等討論具體方式。受限法規，會鎖定客運、計程車車隊等職業駕駛，透過業者內規，若有違規事故等會要求罰則制度，也會建議業者檢視，針對較常違規職業駕駛加重處分，並要求加強回訓、調訓。

獎勵制度上，謝銘鴻表示，一定年限未肇事者給予獎座等激勵，包含發獎金等獎勵，都可以來研議。