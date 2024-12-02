星期評論／別挑起對立 民眾在乎的是接管進度

新北市長侯友宜日前在蘆洲視察排水改善工程，指中央給新北的接管補助從20多億砍到剩8億，國土署不服氣，發稿還擊指「今年補助金額17.9億，遺憾新北市府用錯誤資訊，刻意淡化中央協助」，中央、地方隔空過招，其實民眾在乎的是接管進度如何加速，還沒完成汙水下水道接管的用戶還要等多久？

新北整體接管進度72.22%，僅次於台北市，已接管123萬多戶，三重、蘆洲、淡水、林口接管率破90%，許多行政區居民還在等待，形成強烈落差感，議員質詢頻為地方發聲，盼加快推進速度。

侯友宜在國土署官員前，反映地方殷殷期盼的事，藍綠議員都在。不料國土署會後跳腳，發新聞稿澄清指，新北每年獲中央補助的汙水建設經費名列全國前一、二名，今年核定補助17.9億餘元，均包含接管建設，說砍到剩8億絕非事實，還重話說「實為爭取中央建設補助的嚴重錯誤示範」。

國土署意圖打臉新北市府，措辭強烈。地方想繼續向中央爭取資源，不願疙瘩加深，對外完整說明指，今年中央補助新北汙水建設總經費17.9億元，包括汙水管線及用戶接管建設、淡水BOT、汙水處理廠及節能延壽等專案，實際可投入汙水管線及用戶接管工程補助為8.79億元，強調國土署、侯市長表述都正確，差別在於補助經費認知表達方式不同。

新北市和中央對汙水建設的經費補助，近年迭有爭議，雙方的帳始終對不起來，外界看得霧煞煞。檢視中央給新北汙水下水道接管經費，曾一年高達26億，4年前還有20億左右，今年降到8億多。中央與地方對汙水下水道接管經費分攤模式為，中央88%、地方12%，中央挹注得多，工程進度能加速，民眾可早日享受公共建設。

汙水下水道工程在地底下，不易被人看見，被稱為良心工程，是現代化都市重要的基礎建設，新北推動汙水接管做得好卻要減少補助，像是懲罰努力接管的縣市。國土署可理直氣和回應，說清楚就好，挑撥縣市矛盾，恐挑起地方對立，其心可議，扣以「排擠其他縣市補助經費」的大帽子，更顯得不夠厚道。