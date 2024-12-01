北市當場或24小時內死亡車禍 「職業駕駛」涉入量高

北市警察局交通警察大隊統計，今年截至11月26日北市發生65件造成人員當場或24小時內死亡的A1交通事故，較去年同期增7件，其中21件有計程車、大貨車、公車等職業駕駛涉入。

北市8月間發生砂石車撞擊自行車騎士的死亡車禍，11月2日有計程車疑未注意左轉號誌燈轉彎，導致女機車騎士直接撞上計程車後不治；11月17日發生2輛公車追撞事故，導致1名行人傷重不治，道路安全議題持續受到關注。

台北市長蔣萬安日前主持道路交通安全會報討論此事，交大指出，細看涉入事故的職業駕駛紀錄，大多常有違規狀況，推測與自6月30日起8項罰鍰在新台幣1200元以下的交通微罪不開放民眾檢舉、不記點後，造成部分駕駛更肆無忌憚有關。

交大表示，因為職業駕駛相較於罰款，更害怕可能導致吊扣牌照及駕照的記點，所以建議中央調整記點制度，並針對經常違規或肇事者實施強制教育訓練等，讓這些駕駛有所警惕。

台北市交通局長謝銘鴻補充，微罪不舉也不記點或許不是直接造成A1事故的主因，但會讓部分駕駛心態鬆懈，進一步導致釀禍可能，因此已在11月26日行文交通部，建議評估採取更嚴格的駕照管理及記點制度，盼有效降低職業駕駛涉入事故比例。

蔣萬安聽取報告後裁示，在中央採納建議前，北市府應能先透過政策手段改善此狀況，例如提高優良職業駕駛激勵及誘因，同時加重懲處經常違規或肇事者等，要求交通局研擬精進作為。