淡水破20萬人口 夫妻努力把「車禍亡兒生回來」成第20萬幸運寶寶

新北市淡水區突破20萬人，新北民政局今在淡水老街廣場點燈慶祝，市長侯友宜也預告，淡水交通建設將逐步完成，新未來充滿潛力。而第20萬人是新生兒，父親黃文彬說，2年前17歲的獨子因車禍意外過世，夫妻希望把「孩子生回來」，透過試管有幸今年產子。

侯友宜今出席點燈儀式，致詞提到淡水迎來20萬人是新的里程碑，從小鎮到大城，是新北29區中人口成長最快的。淡水400多年來荷蘭、西班牙陸續興建紅毛城，也見證古蹟大廟，包括淡水福佑宮、清水巖、祖師大廟的興建，過去淡水河口通商，有領事館、小白宮、淡水禮拜堂到馬偕博士上岸，而木下靜涯、陳澄波、張雨生、雲門舞集等藝術文化創作者都在此聚集，見證淡水歷史文化改變。

侯友宜表示，記得新北剛升格後，淡水迎來新的行政中心、國民運動中心，加上淡海輕軌一棒棒規劃設計完成，其中淡海輕軌二期即將核定，奮鬥二十幾年的淡北道路總算開始動工，新市國小、淡海國小陸續開班，淡海新市鎮第二期也將迎來淡海科學城。

侯感嘆，以往選舉時候，淡江大橋最常被討論，但選舉完就沒有了，但在通力合作下，淡江大橋2025年要完工，未來將成為淡水地標。侯也在第20萬人口簽名牆上，留下「活力新淡水」，寓意充滿潛力的新未來。

第20萬人是新生兒，父親黃文彬就職於淡水一信，他說2年前17歲獨子因車禍意外過世，他與太太仍想完成父母應盡責任跟義務，把「孩子生回來」。由於太太已是高齡產婦，試管過程費盡千辛萬苦，失敗很多次，最終幸運產子，未來2錢的黃金也將保存當作傳家寶，讓兒子能知道他曾是第20萬幸運寶寶。