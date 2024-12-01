板橋轉環狀線如走迷宮「腿先軟一半」 將新設出口步程有望減半

新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，甚至不少民眾改走地面還快，但又易受天候影響。新北捷運局表示，已規畫新設出口工程，未來民眾搭北捷、台鐵或高鐵轉乘都更快，僅需5分鐘；藍綠民代都樂見其成，不過也都說要做好動線及指引，否則沒人走反而成浪費。

環狀線板橋站是四鐵樞紐，民眾轉乘時可經新板地下道與台鐵板橋站連通道轉乘板南線，但步行時間較長，轉乘動線交雜，許多乘客容易在車站迷航；先前還有民代實測走平面段快得多，但又容易受天候影響，轉乘是困難重重。

民眾反映，因為不是板橋人，所有對於捷運「站外轉乘」相當不熟，跟著指引繞了老半天才找到正確方向，但一轉彎看到長長的連通道，「腳先軟了一半」，好不容易到了環狀線站體地下層，發現僅有樓梯與廂型電梯，沒有一般手扶梯，相當不便。

記者直擊，假日期間從板南線到板橋車站內滿滿人潮，一轉入環狀線連通道人潮瞬間減少，而環狀線唯二出口都在同一側，走平面段過馬路也得等大路口紅綠燈，步行較慢者加上找路時間恐要超過十多分鐘，一切真如民眾所說相當複雜。另外，雖環狀線板橋站體有設計天橋往台鐵、高鐵等系統，但卻需繞到四樓再下至二樓才能到板橋火車站。

捷運局回應，目前已規畫新設出口工程改善環狀線板橋站與板南線之間的轉乘動線，預計於板橋火車站東一門新設環狀線板橋站第二出入口，能有效縮短及簡化新北環狀線板橋站與其他三鐵的轉乘動線，而工程也已於11月28日移送新北採購處辦理招標上網作業。

捷運局說明，新增出入口採用地面型式，為3層樓高建物，原板南線乘客步行轉乘至環狀線時間需12分鐘，新設出入口完工後，乘客可由台鐵地下一層上到地上一層，再由東一門進入環狀線新設出入口，搭電梯、電扶梯及樓梯往上，可至環狀線板橋站月台層，轉乘時間可大幅縮短至5分鐘，提升環狀線板橋站之轉乘效率，預估每日將有高達2.97萬人次受益，並提升旅運量。

捷運局長李政安表示，其實這幾年民眾都滿習慣動線，指標也都有完善，市府希望能縮短轉乘路徑，因此規畫新出口工程，若招標順利，當然明年就可以開始施工，預計施工天數853天，未來環狀線板橋站月台層可直接通往板橋火車站，不必再繞一圈，轉乘更方便。

市議員戴瑋姍表示，近年不少外地民眾都說轉乘不便，好像在走「北車迷宮」，指標還是要再加強，能有新出口當然是最好。市議員劉美芳也說，設置新出口不只方便民眾轉乘，也能有效疏通人流，但重點還是動線規畫，否則若新設出口使用率低，也是變成浪費。

新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便。記者李成蔭／攝影 新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，在板橋車站內可發現板南線及環狀線分屬不同方向，容易迷路。記者李成蔭／攝影

新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，好不容易跟著指引走到入口，發現還要走一大段。記者李成蔭／攝影 新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，好不容易跟著指引走到入口，發現還要走一大段。記者李成蔭／攝影

新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便。記者李成蔭／攝影 新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，板橋火車站雖有空橋到環狀線，卻發現是不同樓層，無法直接連通。記者李成蔭／攝影 新北環狀線板橋站從落成以來就常被指轉乘不便，板橋火車站雖有空橋到環狀線，卻發現是不同樓層，無法直接連通。記者李成蔭／攝影