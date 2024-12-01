新北志工嘉年華3000人同樂 Fubon Angels啦啦隊現場應援加持

12月5日是國際志工日，新北市社會局今提前在新莊體育園區陽光草坪舉辦志工運動嘉年華，現場近3000名志工出席同樂，現場還邀請中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels到場。新北副市長陳純敬今說，為迎接2025世壯運，新北已召募3351名志工全力投入服務。

新北志工運動嘉年華活動包含嘉年華秀競賽、趣味競賽、定向越野賽、樂活闖關賽、露營野餐趣及羽毛球趣味競賽等，陳純敬今與各級民代出席，以球棒象徵揮出「志工齊力，壯志出擊」，現場將近3000名志工，長期投入志願服務，支持新北市推動各項福利政策。

陳純敬說，一般人對於志工印象大都停留在義警、義交、醫院服務等，但新北市志工散布在各個角落，是市政推動最堅實的基礎。比如每當颱風雨季到來，水利局的偵水志工便去偵測河川，看市區的排水側溝是否有堵塞等