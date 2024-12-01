新莊第一公墓遷葬後維持公墓用地 地方盼變更公園用地

新北新莊第一公墓佔地約10公頃，今年完成約4公頃遷葬。不過內政部都委會8月審議，遷葬後的第一公墓仍維持公墓用地，地方盼變更為公園用地或其他多功能使用，不僅確保不會再蓋納骨塔，還能蓋大型遊具。新北殯葬處沒說死，指目前先簡易綠美化，並規畫臨時路外停車場，用地變更還需看政策規畫。

位於林口特定區墓六用地的新莊第一公墓，佔地約10公頃，殯葬處2020年2月公告遷葬，打算原址興建第二生命紀念館，遭當地民眾反彈而撤銷，今年完成約4公頃遷葬。

不過內政部都委會8月審議，除墓一、墓七及墓八部分私立殯葬設施者，回饋一定比例變成殯葬設施專用區，其他墓二、墓三、墓五、墓六及墓九等，考量為既有墓地，維持公墓用地，但地方居民盼變更為公園用地，或其他多功能使用，

市議員林秉宥說，市府先前試圖放寬朝殯葬區內的多功能使用，包括可做公園、停車場，甚至有商業設施，目標放在多功能使用，只是名目上仍是殯葬區。林認為，公墓遷葬後這麼大片空地閒置，若能規畫更好使用，居民也會樂觀其成，先前因民眾不明就裡反對，導致市府縮手，因此林認為市府有可能再提出。

新北殯葬處說，新莊第一公墓第一期、第二期遷葬面積約4.3公頃，第一期2022年3月完成，第二期今年7月底完成，並設置簡易休閒步道，並綠美化環境種植喬木及植草，並規畫做臨時路外停車場。不過未來只做公園、停車場用途也需變更用地，至於變更成商業區，殯葬處坦言比較困難，畢竟第一公墓還有近6公頃墓地尚未遷葬。