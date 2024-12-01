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通化街知名冰品店遭爆抹布丟紅豆湯洗 業者澄清：是放餿水桶
台北市通化街知名冰品店遭客人投訴，將擦桌子、鐵盒的抹布丟在紅豆湯上，北市衛生局表示，獲報後派員稽查，雖未發現食材中有異物等情事，但冷藏食材未加蓋，已請業者改善完成。對於民眾所見業者澄清，抹布是放置餿水桶中非紅豆湯。
有民眾向媒體投訴，日前前往通化街知名冰品店用餐，結果發現店員用同一塊抹布擦桌子、補貨用鐵盒，甚至擦完後直接將抹布丟紅豆湯上，後來才拿起來。
衛生局表示，昨天獲報後今派員前往對人員衛生、食材處理及場所衛生等稽查，現場未發現食材中有異物等情事，業者表示民眾所見抹布是放置於餿水桶中。
衛生局說，現場查有冷藏食材未加蓋缺失事項，已請業者改善完成，並輔導業者應遵循食品安全衛生相關法規，落實衛生自主管理，以確保食品衛生安全。
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