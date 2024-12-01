快訊

與川普熱愛速食形象大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是一類食物

MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「放上櫻桃」 他的野心會想明年上大聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

通化街知名冰品店遭爆抹布丟紅豆湯洗 業者澄清：是放餿水桶

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市通化街知名冰品店遭客人投訴，將擦桌子、鐵盒的抹布丟在紅豆湯上，業者澄清，抹布是放置餿水桶中非紅豆湯。圖／北市衛生局提供
台北市通化街知名冰品店遭客人投訴，將擦桌子、鐵盒的抹布丟在紅豆湯上，業者澄清，抹布是放置餿水桶中非紅豆湯。圖／北市衛生局提供

台北市通化街知名冰品店遭客人投訴，將擦桌子、鐵盒的抹布丟在紅豆湯上，北市衛生局表示，獲報後派員稽查，雖未發現食材中有異物等情事，但冷藏食材未加蓋，已請業者改善完成。對於民眾所見業者澄清，抹布是放置餿水桶中非紅豆湯。

有民眾向媒體投訴，日前前往通化街知名冰品店用餐，結果發現店員用同一塊抹布擦桌子、補貨用鐵盒，甚至擦完後直接將抹布丟紅豆湯上，後來才拿起來。

衛生局表示，昨天獲報後今派員前往對人員衛生、食材處理及場所衛生等稽查，現場未發現食材中有異物等情事，業者表示民眾所見抹布是放置於餿水桶中。

衛生局說，現場查有冷藏食材未加蓋缺失事項，已請業者改善完成，並輔導業者應遵循食品安全衛生相關法規，落實衛生自主管理，以確保食品衛生安全。

北市衛生局表示，獲報後派員稽查，雖未發現食材中有異物等情事，但冷藏食材未加蓋，已請業者改善完成。圖／北市衛生局提供
北市衛生局表示，獲報後派員稽查，雖未發現食材中有異物等情事，但冷藏食材未加蓋，已請業者改善完成。圖／北市衛生局提供

抹布 衛生局 食材

延伸閱讀

中華隊12強奪冠 利特讚「未來會越來越好」

屏科大教授接台糖董座！吳明昌11月底上任 食品安全專業重拾消費信心

愛上台灣！外國客出門上班忘鎖門卻大讚1事 一票點頭：始終如一安全

日商超強「水垢清潔布」在台上架獲好評 實用效果很兩極

相關新聞

通化街知名冰品店遭爆抹布丟紅豆湯洗 業者澄清：是放餿水桶

台北市通化街知名冰品店遭客人投訴，將擦桌子、鐵盒的抹布丟在紅豆湯上，北市衛生局表示，獲報後派員稽查，雖未發現食材中有異物...

缺工潮..蔣萬安友善動物恐口號？ 21處狗公園僅1人力維管

台北市目前有21座狗公園、活動空間，不過議員發現，市府負責管理規畫人力僅1位，包括要維護管理現有狗公園，推廣活動、企業認...

新北微笑山線Party Day 香氛、音樂與市集深度體驗山林

新北旅遊品牌「微笑山線」今於鶯歌舉行「Party Day」活動，現場有活動、市集及表演，吸引眾多民眾到場。觀旅局表示，每...

12強陳傑憲冠軍手勢 艋舺青山宮神預測？ 廟方解答了

中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，...

邀集24家企業釋出逾千職缺 北市就服處12月徵才開跑

臺北市就業服務處自12月2日至12月6日邀集24家國內知名企業，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、零售、物業服務、居家照服機構等企...

永和大陳都更進展 單元6審議通過將蓋3棟35層以上高樓

號稱新北產權最複雜、最具規模的永和大陳都更案再有進度，新北都更處表示，更新單元6於11月29日經第72次新北市都市更新及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。