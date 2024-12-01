新北微笑山線Party Day 香氛、音樂與市集深度體驗山林

新北旅遊品牌「微笑山線」今於鶯歌舉行「Party Day」活動，現場有活動、市集及表演，吸引眾多民眾到場。觀旅局表示，每年Party Day是為讓民眾了解進而親近山林，新北今年完成108公里大縱走定線、15處服務據點、10場山林小旅行，要吸引更多民眾深度體驗微笑山線旅遊。

觀旅局今在位於新北鶯歌的新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」活動，鼓勵民眾走進微笑山線山林步道，並推廣微笑山線旅遊品牌，現場有一系列表演活動、山林市集，吸引眾多民眾到場，氣氛熱烈；還特別規畫五大山系的故事香水，可一次體驗各地山林的「氛圍」。

觀旅局指出，今年以「山林都知道」為主題，強調體驗山林環境的美學與本質，並規畫山林自然生態有關系列活動，包含手作體驗、獨立品牌市集、互動舞台演出、蔬食友善餐飲，涵蓋自然媒材創作、藝術美學、特色產業及環境生態教育等元素，鼓勵不同年齡層、興趣背景的民眾參與。

觀旅局說明，各類活動像是野地觀察及微觀攝影、落葉果實及草編童玩DIY、木箱鼓打擊樂、新店兒童街舞團體演出、「醜泥怪」環境教育繪本的互動戲劇、獨立歌手演唱等；此外，近30個市集攤位都別具特色，包含地方民眾共同創作的五大山系故事香水，還有鶯歌的陶瓷作品、三峽的藍染藝術、平溪的天燈手抄紙，及獨立創作品牌呈現來自植物媒材、自然大地的手感產品，民眾可打開五感覺知，深度體驗山林。

觀旅局長楊宗珉指出，微笑山線Party Day是讓民眾更加認識微笑山線，進而可以走入山林，每年都在山線上不同點舉辦；微笑山線今年也完成108公里大縱走定線，並於路線中規畫15個服務據點，民眾可以更清楚整條路線，看到微笑山線書法識別牌也能認出服務據點來諮詢。另外，今年已辦10場微笑山笑小旅行，明年也將持續辦理。