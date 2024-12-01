12強陳傑憲冠軍手勢 艋舺青山宮神預測？ 廟方解答了

中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，民眾驚呼原來青山宮增祿司100年前就比了冠軍手勢。外界好奇手勢意涵？廟方解答，只是神明扶著腰帶的姿態罷了。

艋舺青山宮秘書陳玉敏受訪時笑稱，神明的這個手勢真的沒有什麼意涵啦，只是因為每個神像都有祂自己的姿態神韻，艋舺青山宮供奉的增祿司，就是雙手扶著古時候的腰帶，不過陳也坦言，這個手勢拍出來真的是很像陳傑憲開轟日本隊後的框框手勢。

對於網友敲碗「希望明年WBC資格賽，乾脆請增祿司來到現場坐鎮幫台灣英雄加油好了」，陳玉敏說，青山供的這個增祿司是不出門的，畢竟祂不是主神啊。不過他強調，「台灣隊贏了，神明很高興，我們也很高興！」

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽在對日本隊開轟後，雙手在胸前比出框框手勢，讓許多國人動容。台北市香火鼎盛艋舺青山宮供奉的的神明增祿司，也被發現，其實祂100年前就比了這個冠軍手勢，由於先前12強賽事，曾有民眾請來媽祖神像，到北市府直播現場坐鎮，現在也有網友敲碗，明年WBC資格賽，也請神明來坐鎮。

至於最近是否有很多民眾到現場來拜拜朝聖？陳玉敏坦言，到今天周日中午，倒是沒有很多民眾球迷來朝聖，不過大家來拜拜，絕對會發出會心一笑。