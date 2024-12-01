快訊

與川普熱愛速食形象大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是一類食物

MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「放上櫻桃」 他的野心會想明年上大聯盟

12強陳傑憲冠軍手勢 艋舺青山宮神預測？ 廟方解答了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，民眾驚呼原來青山宮增祿司100年前就比了冠軍手式。圖／引用自艋舺青山王粉專
中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，民眾驚呼原來青山宮增祿司100年前就比了冠軍手式。圖／引用自艋舺青山王粉專

中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，民眾驚呼原來青山宮增祿司100年前就比了冠軍手勢。外界好奇手勢意涵？廟方解答，只是神明扶著腰帶的姿態罷了。

艋舺青山宮秘書陳玉敏受訪時笑稱，神明的這個手勢真的沒有什麼意涵啦，只是因為每個神像都有祂自己的姿態神韻，艋舺青山宮供奉的增祿司，就是雙手扶著古時候的腰帶，不過陳也坦言，這個手勢拍出來真的是很像陳傑憲開轟日本隊後的框框手勢。

對於網友敲碗「希望明年WBC資格賽，乾脆請增祿司來到現場坐鎮幫台灣英雄加油好了」，陳玉敏說，青山供的這個增祿司是不出門的，畢竟祂不是主神啊。不過他強調，「台灣隊贏了，神明很高興，我們也很高興！」

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽在對日本隊開轟後，雙手在胸前比出框框手勢，讓許多國人動容。台北市香火鼎盛艋舺青山宮供奉的的神明增祿司，也被發現，其實祂100年前就比了這個冠軍手勢，由於先前12強賽事，曾有民眾請來媽祖神像，到北市府直播現場坐鎮，現在也有網友敲碗，明年WBC資格賽，也請神明來坐鎮。

至於最近是否有很多民眾到現場來拜拜朝聖？陳玉敏坦言，到今天周日中午，倒是沒有很多民眾球迷來朝聖，不過大家來拜拜，絕對會發出會心一笑。

手勢 神明 青山宮

延伸閱讀

中職／另類「霸榜」各種打擊榜亞軍 陳傑憲12強賽終當王者

陳傑憲「Team Taiwan」手勢神似青山宮神明 網笑：百年前就預測勝利了

神預測！12強陳傑憲冠軍手勢 青山宮神明百年前就比了

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲來了！「OPEN!大氣球遊行」12/7高雄登場

相關新聞

通化街知名冰品店遭爆抹布丟紅豆湯洗 業者澄清：是放餿水桶

台北市通化街知名冰品店遭客人投訴，將擦桌子、鐵盒的抹布丟在紅豆湯上，北市衛生局表示，獲報後派員稽查，雖未發現食材中有異物...

缺工潮..蔣萬安友善動物恐口號？ 21處狗公園僅1人力維管

台北市目前有21座狗公園、活動空間，不過議員發現，市府負責管理規畫人力僅1位，包括要維護管理現有狗公園，推廣活動、企業認...

新北微笑山線Party Day 香氛、音樂與市集深度體驗山林

新北旅遊品牌「微笑山線」今於鶯歌舉行「Party Day」活動，現場有活動、市集及表演，吸引眾多民眾到場。觀旅局表示，每...

12強陳傑憲冠軍手勢 艋舺青山宮神預測？ 廟方解答了

中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，...

邀集24家企業釋出逾千職缺 北市就服處12月徵才開跑

臺北市就業服務處自12月2日至12月6日邀集24家國內知名企業，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、零售、物業服務、居家照服機構等企...

永和大陳都更進展 單元6審議通過將蓋3棟35層以上高樓

號稱新北產權最複雜、最具規模的永和大陳都更案再有進度，新北都更處表示，更新單元6於11月29日經第72次新北市都市更新及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。