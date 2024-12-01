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魷魚遊戲2將上線 游淑慧曝好友貼文哭笑不得網幫抱不平
Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》第2季將在12月26日上線，再掀話題。國民黨議員游淑慧今一早則收到好友訊息讓她哭笑不得，由於2021年10月12日韓國朝鮮日報曾報導游淑慧與大木偶英熙娃娃像的新聞，讓游再度貼文哭稱「什麼意思，幹嘛這樣啦」。
游淑慧今天一早在臉書貼文說，「一早好友傳來無言的訊息，什麼意思，幹嘛這樣啦」，因好友貼來全聯與魷魚遊戲2合作的商業廣告，因3年前韓國朝鮮日報曾報導，魷魚遊戲綠衣在台灣政壇引討論，有台灣網友批評國民黨議員游淑慧與大木偶英熙娃娃長得像的新聞，由於新聞中，還將游淑慧的年齡揭露出來，今許多網友也幫游抱不平，表示當年報導「標名字就好了，還要標44(歲)，謀咧貓(沒禮貌)」；「討厭的是連年齡也標識。」
不過隨著魷魚遊戲二將再上線，網友也說，「因為魷魚遊戲將播續集 淑慧將再紅一次」；「議員紅到南韓...」，不過也有網友幫游淑慧平反，表示「看不懂朝鮮日報文章內容，不過看圖片感覺跟本人挺神似，怎樣都很可愛啊！」
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