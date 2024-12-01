邀集24家企業釋出逾千職缺 北市就服處12月徵才開跑

臺北市就業服務處自12月2日至12月6日邀集24家國內知名企業，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、零售、物業服務、居家照服機構等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點2日於景美就服站，3日在內湖就服站，4日在西門就服站，5日在信義、艋舺及南港東明青銀就服站，6日在景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，共釋出1,113個工作機會，歡迎求職、轉職，兼職等需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本周徵才廠商計有三商餐飲、豪景大酒店、統一超商（2912）、荷蘭商愛特思（ZARA）、台灣屈臣氏、麥當勞、台灣順豐速運、錢櫃（8359）、六角國際（2732）、馡曄國際（默爾/FORE柴燒牛排）、酣亭、同賞宴、全日清、全家便利商店、安橋公寓大廈管理、三商家購（美廉社） 、暖心居家長照、新加坡商傲勝全球（OSIM）、特力屋、四正勤居家長照、幸福時光居家長照、東正居家長照、聯承居家長照及優福居家長照等共計24家企業。

北市勞動局高寶華局長表示，就服處每周精選優良企業至各就服站辦理現場徵才，且年關歲餘職缺多元，現場亦有提供制式履歷表填寫，歡迎求職朋友直接到現場與企業人資詳談，更加了解公司狀況、工作內容、升遷發展等，與企業一同打造理想的職涯。高薪部分，「台灣順豐速運」貨車收派員薪資居冠，高薪有望可達100K，歡迎具有職業小貨車駕照，有志挑戰者前來應徵，「六角國際」英格莉莉儲備店長45K-58K、儲備副店長42K-55K、儲備組長38K-50K，「同賞宴」北區儲備幹部39K-43K，「錢櫃」中班正職42.5K、中班儲備幹部45.5K，馡曄國際（默爾/FORE柴燒牛排），釋出內場正職，40K起薪。

另照顧人力需求部分，本次共邀請暖心居家、四正勤居家、幸福時光居家、東正居家、聯承居家與優福居家等6家長照機構，共釋出70個居服員職缺，全職照服員高薪上看50K，鼓勵具備照顧服務員資格的民眾應徵，不僅能依自身需求安排兼職，也能從中獲得助人的成就感。

就服處指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」展延至113年12月31日止，有同賞宴內外場正職人員33K-37K，兼職人員時薪185起；錢櫃中班正職42.5K起、夜班正職37.5K、吧檯正職37.5K、清潔人員30.5K、時薪人員183-203元，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元！挑戰高薪就趁現在，歡迎有意從事餐飲業的民眾，可以把握此加薪的大好機會。