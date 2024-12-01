快訊

中職／另類「霸榜」各種打擊榜亞軍 陳傑憲12強賽終當王者

彎腰能摸到腳趾代表長壽？專家授4個拉筋動作強化身體柔韌度

邀集24家企業釋出逾千職缺 北市就服處12月徵才開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市就業服務處自12月2日至12月6日邀集24家國內知名企業，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、零售、物業服務、居家照服機構等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點2日於景美就服站，3日在內湖就服站，4日在西門就服站，5日在信義、艋舺及南港東明青銀就服站，6日在景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，共釋出1,113個工作機會，歡迎求職、轉職，兼職等需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本周徵才廠商計有三商餐飲、豪景大酒店、統一超商（2912）、荷蘭商愛特思（ZARA）、台灣屈臣氏、麥當勞、台灣順豐速運、錢櫃（8359）、六角國際（2732）、馡曄國際（默爾/FORE柴燒牛排）、酣亭、同賞宴、全日清、全家便利商店、安橋公寓大廈管理、三商家購（美廉社） 、暖心居家長照、新加坡商傲勝全球（OSIM）、特力屋、四正勤居家長照、幸福時光居家長照、東正居家長照、聯承居家長照及優福居家長照等共計24家企業。

北市勞動局高寶華局長表示，就服處每周精選優良企業至各就服站辦理現場徵才，且年關歲餘職缺多元，現場亦有提供制式履歷表填寫，歡迎求職朋友直接到現場與企業人資詳談，更加了解公司狀況、工作內容、升遷發展等，與企業一同打造理想的職涯。高薪部分，「台灣順豐速運」貨車收派員薪資居冠，高薪有望可達100K，歡迎具有職業小貨車駕照，有志挑戰者前來應徵，「六角國際」英格莉莉儲備店長45K-58K、儲備副店長42K-55K、儲備組長38K-50K，「同賞宴」北區儲備幹部39K-43K，「錢櫃」中班正職42.5K、中班儲備幹部45.5K，馡曄國際（默爾/FORE柴燒牛排），釋出內場正職，40K起薪。

另照顧人力需求部分，本次共邀請暖心居家、四正勤居家、幸福時光居家、東正居家、聯承居家與優福居家等6家長照機構，共釋出70個居服員職缺，全職照服員高薪上看50K，鼓勵具備照顧服務員資格的民眾應徵，不僅能依自身需求安排兼職，也能從中獲得助人的成就感。

就服處指出，「疫後改善缺工擴大就業方案」展延至113年12月31日止，有同賞宴內外場正職人員33K-37K，兼職人員時薪185起；錢櫃中班正職42.5K起、夜班正職37.5K、吧檯正職37.5K、清潔人員30.5K、時薪人員183-203元，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元！挑戰高薪就趁現在，歡迎有意從事餐飲業的民眾，可以把握此加薪的大好機會。

徵才活動 長照

延伸閱讀

為投資糾紛談判釀2傷 北市警快打起出刀槍送辦8人

北市職業駕駛肇事率增多死亡車禍 專家：應建立駕駛調訓制度

缺工潮..蔣萬安友善動物恐口號？ 21處狗公園僅1人力維管

北市成功國宅16樓清晨火警 母倒臥廚房亡、兒吸入性嗆傷

相關新聞

缺工潮..蔣萬安友善動物恐口號？ 21處狗公園僅1人力維管

台北市目前有21座狗公園、活動空間，不過議員發現，市府負責管理規畫人力僅1位，包括要維護管理現有狗公園，推廣活動、企業認...

12強陳傑憲冠軍手勢 艋舺青山宮神預測？ 廟方解答了

中華隊12強奪冠，中華隊長陳傑憲冠軍賽對日本隊開轟後，雙手在胸前比出「框框手勢」，意外與北市艋舺青山宮增祿司「撞手勢」，...

邀集24家企業釋出逾千職缺 北市就服處12月徵才開跑

臺北市就業服務處自12月2日至12月6日邀集24家國內知名企業，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、零售、物業服務、居家照服機構等企...

永和大陳都更進展 單元6審議通過將蓋3棟35層以上高樓

號稱新北產權最複雜、最具規模的永和大陳都更案再有進度，新北都更處表示，更新單元6於11月29日經第72次新北市都市更新及...

北市府公務員離職 連3年逾2千人

台北市公務員近年離職率居高不下，議員質疑有「跳船潮」。市長蔣萬安坦言，有些單位工作壓力較大，流動率高、工作負荷量大，離職...

鳳鳴火車站啟用 活絡鶯歌發展

台鐵新北鶯歌站與桃園火車站距離達8.2公里，是北部鐵路相隔最遠的兩站，中央補助6.1億元設置鳳鳴臨時站昨啟用，每天計有1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。