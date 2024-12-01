永和大陳都更進展 單元6審議通過將蓋3棟35層以上高樓

號稱新北產權最複雜、最具規模的永和大陳都更案再有進度，新北都更處表示，更新單元6於11月29日經第72次新北市都市更新及爭議處理審議會通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城，全案預計明年下半年動工，2029年完工。

永和大陳單元6位於永和區環河西路二段、保福路三段、保安路、新生路24巷及新生路53巷所圍街廓內，屬永和都市計畫的住宅區，基地面積約1萬1249.67平方公尺，現況多為5樓以下公寓，巷弄狹小，環境窳陋，建物老舊且居住密度高，鄰棟間隔不足，新北規畫7個單元公辦都更。

都更處表示，大陳單元6的所有權人近200位，其中包含了有地有房、有地無房、無地有房等多種權利樣態，還有市有土地承租戶或違占戶，土地和房屋的權屬關係相當複雜。

都更處說明，大陳單元6透過「都更二箭」政策提高基準容積，未來將興建3棟地上35至36層、地下6層的住宅大樓，總戶數共1282戶，市府預計分回263戶及224個車位。

都更處表示，為打造優質生活環境，大陳單元6除將提供500坪的幼兒園及32戶社會住宅外，也留設大面積綠帶及開放空間，建築物則規畫黃金級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章等設計，促進基地及周邊環境品質提升。全案預計2025年下半年動工，2029年完工。