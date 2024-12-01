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福和橋預力梁更換提前完工 3日凌晨6時起恢復通車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
福和橋預力樑更換工程提前完工，將於12月3日凌晨6時起恢復通車；下方環河東路三段仍持續進行防撞門架增設工程，可望於年底前完成。圖／新北工務局提供
福和橋預力樑更換工程提前完工，將於12月3日凌晨6時起恢復通車；下方環河東路三段仍持續進行防撞門架增設工程，可望於年底前完成。圖／新北工務局提供

福和橋是橫跨雙北的重要橋梁，除過往超高車輛撞擊外，0403強震也造成預力梁受損，新北為確保安全，近期更換預力梁。新北工務局表示，工程提前完工，橋面已完成路面刨鋪及標線繪製等復舊作業，將於12月3日凌晨6時起恢復通車。

工務局長馮兆麟指出，福和橋是橫跨雙北的重要橋梁，由台北市政府於民國74年完成整建，橋齡將近40年，過去曾發生福和橋底遭超高車輛撞擊的情形，雖經養工處及時辦理修繕補強，但今年0403強震導致預力梁受損嚴重，養工處在5月底先完成預力梁碳纖維補強，避免落橋危險，並立即規畫預力梁更換、防撞門架及周邊限高門架增設工程，以保障橋梁結構安全。

養工處長鄭立輝說明，工程分兩部分進行，預力梁更換部分原訂今年底完成，在施工團隊日以繼夜不停趕工之下，橋面提前完工並於3日清晨6時通車。橋梁下方環河東路三段則持續施作防撞門架工程，依既定期程於12月底前施作完成，施工期間請用路人配合現場義交人員引導行駛，造成不便敬請見諒。

福和橋預力樑更換工程提前完工，將於12月3日凌晨6時起恢復通車；下方環河東路三段仍持續進行防撞門架增設工程，可望於年底前完成。圖／新北工務局提供
福和橋預力樑更換工程提前完工，將於12月3日凌晨6時起恢復通車；下方環河東路三段仍持續進行防撞門架增設工程，可望於年底前完成。圖／新北工務局提供

強震 新北 橋梁

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