福和橋預力梁更換提前完工 3日凌晨6時起恢復通車

福和橋是橫跨雙北的重要橋梁，除過往超高車輛撞擊外，0403強震也造成預力梁受損，新北為確保安全，近期更換預力梁。新北工務局表示，工程提前完工，橋面已完成路面刨鋪及標線繪製等復舊作業，將於12月3日凌晨6時起恢復通車。

工務局長馮兆麟指出，福和橋是橫跨雙北的重要橋梁，由台北市政府於民國74年完成整建，橋齡將近40年，過去曾發生福和橋底遭超高車輛撞擊的情形，雖經養工處及時辦理修繕補強，但今年0403強震導致預力梁受損嚴重，養工處在5月底先完成預力梁碳纖維補強，避免落橋危險，並立即規畫預力梁更換、防撞門架及周邊限高門架增設工程，以保障橋梁結構安全。