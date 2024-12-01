缺工潮..蔣萬安友善動物恐口號？ 21處狗公園僅1人力維管

台北市目前有21座狗公園、活動空間，不過議員發現，市府負責管理規畫人力僅1位，包括要維護管理現有狗公園，推廣活動、企業認養等，質疑動保處長是慣老闆？動保處長陳英豪表示，原編列2位，的確實際在職僅1人，已經在進行組織修編。

另，研考會民調北市有狗公園僅6成民眾知曉、7成飼主寧可在住家小公園牽繩遛狗，要求提高使用率。動保處表示，這與民眾遛狗習慣有關，會持續尋覓地點設置狗公園與活動區。

台北市飼養寵物的毛爸毛媽愈來愈多，尤其犬隻因北市寸土寸金，需活動空間讓寵物放風運動，據統計，目前北市登記的飼養犬隻數12萬7111隻，動保處已設有21座狗運動公園、活動區，預計年底會再完成1座，明天再規畫3座。

議員李明賢說，飼養寵物人口愈來愈多，占全台家戶28%，等同北市約四分之一家庭都有養寵物，其中飼養犬隻飼主都有寵物活動空間需求，不過北市研考會先前做民調，北市12行政區竟有高達61%民眾不知道北市有狗公園，甚至7成毛小孩飼主寧可去一般公園，非狗公園，是否政策宣導不足？還是不符合需求？

動保處長陳英豪表示，目前台北市的狗運動公園、活動區配比，平均每5千多隻犬隻就可以有一處運動公園或活動區，相較於日本標準是訂定一萬隻，北市相對比日本標準還要更友善，北市目前狗公園密度，已經算是達標，但接下來如果有適合地點，會繼續來評估，並爭取當地地方意見的支持。

陳英豪說，因養寵物民眾僅4分之1，4分之3民眾可能對寵物公園較不關心，且民調是電話抽樣，對象多是問家裡阿公阿嬤，可能較不清楚。還有很多民眾遛狗習慣，比較習慣到家裡附近小公園牽著繩子遛狗。

「人力不足18%，蔣萬安的友善動物城市，恐會淪只是口號。」李明賢也發現，北市府負責狗公園21座的人力僅1位，議員要求動保處要向市長蔣萬安提出人力需求。陳英豪說，原本編列有2個，不過的確目前實際在職僅一位，遭議員質疑「動保處是慣老闆？這麼多業務只有一個人負責？」