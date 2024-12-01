增民眾資收意願 新北提高回饋點數

新北市議會正審查明年度預算，環保局廢棄物處理費增編6369萬，民代質疑新北垃圾量逐年增加，減量成效不佳。環保局表示，疫情後，外帶、外送與網購消費模式改變，為增加民眾資收誘因，已修訂「黃金里資收站作業須知」，提高民眾參與回收意願。

環境部統計，疫情前2019年，全國每人每日垃圾產出量1.175公斤，2023年底每人每日產出量增加至1.421公斤，上升20%；新北市2023每人日產出1.274公斤，比2019年的1.034公斤多。

市議員黃淑君說，新北市透過垃圾費隨袋徵收，垃圾量理應降低，近年垃圾量大幅成長，導致垃圾處理費增多，清潔人員工作量加重，市府應檢討相關回收作為，提案刪除6000萬歲入預算。

環保局表示，受疫情影響，民眾生活習慣改變，餐飲外帶、外送及網購消費模式成長，連帶造成垃圾量增加，環保局持續加強宣導，盼提升回收誘因，也降低垃圾量。為使黃金資收站回收兌換點數更符合市場行情，今年公告修訂黃金里資收站作業須知，明訂每2年檢討回收兌換點數，今年8月調整後，黃金資收站資源回收量成長5.4%。

市民黃太太說，疫情期間養成的外送習慣，在疫情過後已成為生活一部分，外送包材增多，家裡倒垃圾頻率增加，現今垃圾分類強制性不高，讓人有「一個專用垃圾袋沒多少錢」想法，除了鼓勵，也應該有相關罰則與強制規定，才能督促民眾做好垃圾減量與資源回收。