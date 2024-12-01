鳳鳴火車站啟用 活絡鶯歌發展

台鐵新北鶯歌站與桃園火車站距離達8.2公里，是北部鐵路相隔最遠的兩站，中央補助6.1億元設置鳳鳴臨時站昨啟用，每天計有129列次區間車在此停靠，提升旅客便利性。

捷運三鶯線鶯桃福德站也將啟用，將帶來大量人潮，居民憂心，鳳鳴國小額滿，學校恐怕不足。

交通部長陳世凱、立委蘇巧慧從鶯歌站搭區間車前往鳳鳴站，出席揭牌儀式，副市長劉和然也到場。

鐵道局說，鳳鳴車站原為台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫辦理增設，但鳳鳴車站預計2034年才能通車，因此行政院提前核定臨時站增設，提供鶯歌鳳鳴大眾運輸系統。

鳳鳴重劃區也帶進人口移入，大鳳鳴地區有2萬7千多人，占鶯歌人口的三分之一。當地6年前房價約每坪18萬元，三鶯線、鳳鳴火車站等建設加持，近期區內出現開價5字頭建案。

鳳鳴重劃區面積51公頃，目前仍有一半土地未開發。周邊學區包括鳳鳴國小、鳳鳴國中，區內還有一大塊文中二學校用地，預計作為高中使用，鳳鳴國小接近額滿，居民期盼學校用地能作為完全中學使用，讓各階段學生有機會就讀。

當地目前有鳳福、豆豆龍兩座小型公園，假日公園擠滿小朋友遊戲，地方期盼公共建設腳步也能加速。鶯歌區長曾明華說，鳯鳴站通車後，可強化新北與桃園交通、觀光、產業連結，並活絡鶯歌區三鳳三湖6里發展。