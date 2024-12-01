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北市府公務員離職 連3年逾2千人

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北報導

台北市公務員近年離職率居高不下，議員質疑有「跳船潮」。市長蔣萬安坦言，有些單位工作壓力較大，流動率高、工作負荷量大，離職人數偏高，將設法優化職場制度。

根據統計，近3年北市府公務員離職數都逾2000人，2022年有2618人、去年2426人，今年截至10月底已2337人。

市議員陳慈慧指出，公務員離職原因多，除基層、中階選擇離開北市，薦任9職等主管、簡任文官離職狀況也增多，聯合醫院、消防局、稅捐稽徵處是近年離職人數前3名。

陳慈慧說，去年市府員工滿意度調查發現，員工不滿意工作包括壓力大、職涯發展機會及組織溝通等，26至28%員工認為工作過量，這些問題與缺額未補實環環相扣，市府應正視問題。

人事處長張建智回應，近年民眾報考公職意願下降，加上中央陸續新增機關，職等、薪水較高，自然吸引公務員「跳槽」，有向中央爭取提高職等、增加待遇，盼將人才留在北市。

張建智說，目前市府有1千多個缺額，有些是考試缺，部分會先採用約聘雇人員因應，讓公務員減壓。

蔣萬安表示，有些單位工作壓力較大，造成流動率高、負荷量大，市府重視職場友善環境，包含近日霸凌問題，制度將持續精進優化，也會將申訴機制做到公正。

另，10月底康芮颱風侵台，北市路樹倒伏逾2800棵，復原工作人力吃緊，今年公園處委託就服處甄試專業技工279人，僅錄取31人，分發後，負責平時修剪維護及天災緊急搶修的「機動班」，缺額還有44名。

議員憂公園處委外廠商搶災量能不足，還是得依賴公園處編制內的外勤員工為主，也質疑市府為何不招募專業修剪技工。市府允諾會檢討外包人力比率，以符合實際需求。

北市府 離職

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