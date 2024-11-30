童軍總會與中信反毒基金會結合職籃中信特攻隊宣導反毒

中華民國童軍總會與中國信託反毒教育基金會，以及新北中信特攻籃球隊，今天在新北市新莊體育館共同宣導反毒，透過遊行與宣導攤位，向現場民眾傳遞拒絕毒品的重要觀念，鼓勵民眾支持孩童的健康成長反毒環境。

新北市新莊區昌隆國小的幸福童軍團積極參與今天的反毒宣導活動，這些幼童軍透過童軍團團集會，接受反毒課程訓練，今天有33位童軍伙伴參與，年紀最小的只有8歲，這些稚齡童軍與其他幼童軍，以及年齡稍長的童軍伙伴，共同加入反毒遊行，展現童軍精神的服務核心價值，同時利用童軍旗語的雙旗以及加油棒，將反毒理念具象化，為活動增添更多熱鬧與活潑。這些童軍透過反毒活動，學習團隊合作與公共服務的價值。

今天的童軍總會與中信反毒教育基金會合作的宣導反毒活動，現場還設有各種反毒宣導攤位，透過互動遊戲、桌遊講解等，說明各種毒品的危害與預防方法，加深民眾對毒品危害的認識，呼籲大眾重視毒品危害的社會問題。