快訊

荒淫和尚持酒瓶闖屋性侵女子 53年來侵害7女求輕判被法官狠打臉

早知幼兒園虐童猥褻卻冷處理 教保中心業者安全下莊家長暴怒

林志玲50歲生日放天燈 AKIRA秀照告白「妳是我的幸福」

聽新聞
0:00 / 0:00

童軍總會與中信反毒基金會結合職籃中信特攻隊宣導反毒

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
中華民國童軍總會與中國信託反毒教育基金會，以及新北中信特攻籃球隊，今天在新北市新莊體育館共同宣導反毒。圖片來源/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會與中國信託反毒教育基金會，以及新北中信特攻籃球隊，今天在新北市新莊體育館共同宣導反毒。圖片來源/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會與中國信託反毒教育基金會，以及新北中信特攻籃球隊，今天在新北市新莊體育館共同宣導反毒，透過遊行與宣導攤位，向現場民眾傳遞拒絕毒品的重要觀念，鼓勵民眾支持孩童的健康成長反毒環境。

新北市新莊區昌隆國小的幸福童軍團積極參與今天的反毒宣導活動，這些幼童軍透過童軍團團集會，接受反毒課程訓練，今天有33位童軍伙伴參與，年紀最小的只有8歲，這些稚齡童軍與其他幼童軍，以及年齡稍長的童軍伙伴，共同加入反毒遊行，展現童軍精神的服務核心價值，同時利用童軍旗語的雙旗以及加油棒，將反毒理念具象化，為活動增添更多熱鬧與活潑。這些童軍透過反毒活動，學習團隊合作與公共服務的價值。

今天的童軍總會與中信反毒教育基金會合作的宣導反毒活動，現場還設有各種反毒宣導攤位，透過互動遊戲、桌遊講解等，說明各種毒品的危害與預防方法，加深民眾對毒品危害的認識，呼籲大眾重視毒品危害的社會問題。

反毒 童軍

延伸閱讀

中市警反毒宣導不嚴肅 音樂演出吸引年輕人參與

見前女友挽新男友醋勁大發 2男互毆遭逮被搜出毒品

租屋處曾搜出毒品！花蓮狠父母疑虐死1個月男嬰 半年前涉虐死1歲女童

棒球／中信連續14年獲體育推手獎 辜仲諒慰勞U12中華隊奪冠

相關新聞

童軍總會與中信反毒基金會結合職籃中信特攻隊宣導反毒

中華民國童軍總會與中國信託反毒教育基金會，以及新北中信特攻籃球隊，今天在新北市新莊體育館共同宣導反毒，透過遊行與宣導攤位...

新北推飼養寵物認證數位卡 提供飼主寵物多項福利

耶誕節將至，新北市動保處舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，由市長侯友宜與霹靂布袋戲素還真同台為活動拉開序幕，侯友宜表...

蔣萬安宣布北市全面停徵娛樂稅 市議員反問：要鼓勵哪些產業？

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安日前在議會總質詢答詢時宣布北市未來會全面停徵娛樂稅。但台北市議員游...

鶯歌臨時火車站啟用 下屆新北市長熱門人選蘇巧慧與劉和然互動冷

新北市長侯友宜今上午11點出席板橋毛寶貝魔幻幸福耶誕趴，同時間鶯歌有鳳鳴臨時火車站啟用典禮，侯友宜派副手劉和然出席，力爭...

日客來台少衝擊條通文化 商圈自辦微醺漫步搶救夜經濟

台北市中山區條通文化，受到疫情等衝擊，近年日本商務客下降，漸朝向特色酒吧，為促進夜經濟，店家攜手合作明年1月4日舉辦「微...

鳳鳴火車站與三鶯線加持 鳳鳴重畫區6年房價狂漲3倍

緊鄰桃園市的新北市鶯歌區鳳鳴重畫區，在今天因鳳鳴火車臨時站啟用，未來一旁的三鶯線鶯桃福德站也即將啟用，加上周邊有國道二號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。