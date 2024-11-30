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新北推飼養寵物認證數位卡 提供飼主寵物多項福利

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，由市長侯友宜與霹靂布袋戲素還真同台為活動拉開序幕。記者江婉儀／攝影
新北市動保處舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，由市長侯友宜與霹靂布袋戲素還真同台為活動拉開序幕。記者江婉儀／攝影

耶誕節將至，新北市動保處舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，由市長侯友宜與霹靂布袋戲素還真同台為活動拉開序幕，侯友宜表示，此次推出「飼養寵物認證數位卡」，飼養數位化更加便捷。

動保處推出「飼養寵物認證數位卡」，可結合我的新北市APP應用，透過實名認證，飼主即可使用手機擁有數位卡，出示畫面即可享有專屬卡友優惠，包含至動保處及各動物之家享有每年施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記皆免費、另外也提供犬貓往生屍體免費火化處理及樹葬、家犬貓絕育補助，已持有實體認證卡的卡友們，可上網轉換數位卡。

動保處表示，此次活動 舞台「魔幻趴踢SHOW」結合布袋戲演出，傳奇男主角—素還真蒞臨現場，與毛寶貝同台演出「素還真大戰佛地魔」的奇幻故事，防檢局基隆分局領犬員帶著檢疫犬熱鬧開場，新北市警犬隊緊接著登場，表演看家本領，英勇帥氣檢疫犬透過嗅聞偵查找到非法走私肉製品，贏得觀眾們熱烈掌聲。

另外有「魔幻毛寶貝守護健康區」，提供內科、皮膚、心臟、肝膽胃腸、內分泌科等義診服務，聚集許多飼主排隊；「魔幻毛寶貝玩樂區」有鐶銶警犬學校設計賽道，供飼主與毛寶貝挑戰闖關遊戲。

有民眾帶著可愛狐獴一起參加活動。記者江婉儀／攝影
有民眾帶著可愛狐獴一起參加活動。記者江婉儀／攝影
耶誕節將至，新北市動保處舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」。記者江婉儀／攝影
耶誕節將至，新北市動保處舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」。記者江婉儀／攝影

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