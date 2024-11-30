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北市幼兒園爆虐童案 通資電軍：已終止契約將重新招標

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台北市民生社區有幼兒園遭爆虐童、猥褻案，委辦單位國防部通資電軍指揮部表示，已經裁定終止契約，後續將請教育部國教署協助，辦理重新招標作業。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
台北市民生社區有幼兒園遭爆虐童、猥褻案，委辦單位國防部通資電軍指揮部表示，已經裁定終止契約，後續將請教育部國教署協助，辦理重新招標作業。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

北市民生社區由國防部委託民間經營的幼兒園遭爆虐童、猥褻案，國防部通資電軍回應表示，已經裁定終止契約，後續將請教育部國教署協助，辦理重新招標作業。

資通電軍表示，平安新村教保中心於112年2月委由德育學校財團法人德育護理健康學院，依非營利幼兒園實施辦法，負責招生、營運及管理等事宜。今年113年8月間，教保中心接獲學童家長反映，其子女疑遭不當對待。全案經通報台北市教育局調查，將4位涉案教保員移法究辦，並分別裁予停職及罰金等處分。

資通電軍指出，基於委辦單位立場，除配合台北市教育局依法調查外；並依「職場互助式教保服務實施辦法」第7條第1項第4款規定，裁定該法人機構契約終止。後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業，以維護學童受教權益與安全。

北市 國防部

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