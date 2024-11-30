蔣萬安宣布北市全面停徵娛樂稅 市議員反問：要鼓勵哪些產業？

行政院已拍板各縣市可免徵特定項目娛樂稅，台北市長蔣萬安日前在議會總質詢答詢時宣布北市未來會全面停徵娛樂稅。但台北市議員游淑慧指出，完全免徵？或分級距、分項目免徵，應再想想，娛樂稅涉及產業很多，到底要鼓勵扶植什麼產業？難道電子遊樂場、舞廳也要鼓勵發展？

游淑慧在臉書指出，分級距分項目免徵，或許更符公益。針對高收費、高票價或不具藝文體育性質者，應該續徵娛樂稅；而中低收費票價的藝文活動或體育賽事，則支持免徵，以鼓勵和扶助這些表演和收費標準。

游淑慧表示，免徵娛樂稅，雖然市長表達了態度，但稅收問題也不只市長說了算，未來娛樂稅自治條例的修正還需要送交議會來通過。「我不反對稅賦調整，但配套要做好」也不要好像只為了跟高雄搶演唱會經濟，就搶著給業者好處。

游淑慧說，站在市民角度，也要想市府給業者好處，業者要給城市什麼回饋。高雄之前用免場館租金的方式，確實爭取很多韓團到高雄演出，但這些業者並沒有因為官方已經免場租了，而願意降低門票售價，仍然賣著一張5千、6千的高價門票、賺取龐大的門票收益，所以對於高雄市民的實質好處和回饋，似乎官方說的比較好聽。

游淑慧指出，台北現行中規中矩的做法，目前看來並沒有失去演唱會經濟，大咖藝人也是一場一場在大小巨蛋開唱，原因何在？很多原因，台北市其他周邊條件配套的好，例如大眾交通運輸。所以台北、高雄各有長處優點，主辦團體會各自選擇，市府並不一定要跳樓大拍賣，高雄免場租、台北就免娛樂稅，這樣拼場，業者當然很高興，但民眾呢？