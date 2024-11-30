2024士林官邸菊展 15萬盆菊花登場

照片取自臺北市政府

用花朵妝點城市，用熱情點燃秋日，2024士林官邸菊展於11/29熱鬧登場並持續至12月15日共計17天，今年以「菊伴動物派對」為主題，聚焦「環境永續」、「菊花百科」及「動物派對」三大主軸，打造14個特色展區，當15萬盆菊花遇見動物，一場自然與藝術交織的奇妙旅程就此展開。

臺北市政府王玉芬副秘書長表示，「花IN台北」總為市民朋友們帶來充滿花香的一年，今年最後登場的壓軸花展~士林官邸菊展是臺北市指標性花展，每年求新求變不斷精進，在人文薈萃的士林官邸公園內結合多元主題，融合世界脈動，打造專屬於公園處的花展風情，今年菊展更開創了諸多新亮點，首先，將環保理念融入花展，以綠色創意描繪自然之美，將海廢裝置藝術融入展區，運用多種自然媒材如樹木枝條、椰纖、竹子等進行佈置，並以不同生態氣候區的景致與動物為發想，搭配各式各色的造型菊、懸崖菊及大中小菊等花卉，描繪熱帶的風情、溫帶的詩意、寒帶的靜謐、沙漠的壯麗等14個特色展區，士林官邸菊展彷彿化身為縮小版的菊藝地球村，匯聚了世界各地的風情與文化，讓人一步一景，感受全球的多樣魅力，每個展區都能看見具代表性的動物穿梭於花叢間，傳遞著與大地共生的美好願景。

工務局黃一平局長表示，每年士林官邸菊展的最佳女主角「大立菊」是整個展覽中最耀眼的存在，挺拔而莊重，花瓣如同精緻的藝術品，散發出豔麗的色彩，往往吸引眾人驚嘆與讚美，在這場賞花盛會中，除了沉醉於花卉的美麗，您還能獲得豐富的園藝知識。今年公園處將首次打開苗圃溫室，揭開大立菊培育的面紗，在「匠心獨菊・大立菊的家」展區，可以無死角的欣賞轉動的大立菊，同時也將栽培流程影音及大立菊達人們的心路歷程分享，讓每一朵花背後的故事與栽培技巧成為您新的收穫。此外，這次菊展更首次夜間開放到晚上9點，讓燈光與花朵交織成獨特的風情，邀請無法白天來賞花的市民朋友們，利用夜間來到士林官邸公園共賞夜晚菊花的別樣風華，體驗與日間賞花不同的氛圍。

公園處藍舒凢處長補充，近年來在花展國際化持續努力推動，台日在菊展的交流已數年，今年再度與日本笠間菊花節交流布展，與日本笠間市合作布置「狐朋引伴~臺日友好 笠間菊花節」展區，以日本笠間稻荷神社使者狐狸為代表，利用一對3米高的「造型菊狐狸」與高聳的鳥居神社呼應，增添了神秘與莊嚴的氛圍，此外，還有笠間市贈送的朱印帳紀念裝置及一對分別叼著卷軸與寶珠的狐狸，象徵智慧、稻荷神的靈德、五穀豐收和心想事成等美好寓意，而在展區內您可以看見自然媒材製成的可愛「椰纖小狐狸」穿梭於波波菊田間，守護著農作，搭配和傘、幡旗等裝飾及代表日本皇家家徽上的一文字菊，呼應日本歷史最悠久的笠間菊花節，展現臺日友好情誼，讓您彷彿踏上一場精緻的日本小旅行，感受濃厚的日式風情與文化魅力。

公園處園藝管理所進一步表示，除了目視欣賞菊展，今年展區也推出中英語音導覽服務，您可掃描解說牌上的QR code，就可聽到菊展佈置的精彩意涵，同時在線上線下也有多樣活動等著大家參與。花展全期間，只要找到藏身於展區中以自然媒材或是回收媒材製作而成的動物們並與其合影，您就能夠參與「慧眼獨菊」抽獎活動，有機會帶走「活力小雛菊純金墜飾」等多項好禮；此外，為了讓大家能夠更了解菊展的展區設計及花藝知識，也開發「佈菊GO」實境解謎遊戲，邀請您化身探險家深入菊星球，跟隨漸進式的故事線，輕鬆掌握展區內的特色，探索各個展區的奧秘，完成關卡還能夠兌換每日限量的早鳥禮品，或是參與線上抽獎活動，帶走大獎花開富貴黃金條及洋柑菊香氛木片蠟燭等好禮！菊展期間士林官邸正館更有全票8折的票價優惠，帶您感受奇妙的歷史文化之旅，竭誠邀請大家來士林官邸菊展，共襄盛舉這場動物派對。

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