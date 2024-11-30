百攤店家嗨翻耶誕城 2024新北耶誕市集開跑

照片取自新北市政府

「2024新北耶誕市集」即日起至12月1日，每日上午11點到晚上9點在板橋市民廣場盛大展開。今年以「精靈故事屋」為主題進行佈置妝點，並以「特色伴手禮」、「生活文創DIY」和「新北美食」3大主題，集結超過100間的特色店家，還有限量500份消費滿額贈及拍照打卡抽好禮等活動，超過2千份獎品等你來拿，快揪家人朋友一起來共度夢幻的耶誕時光！

新北市長侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已是國內外旅客的打卡熱點，為推廣新北優質店家及協助花蓮振興經濟，今年耶誕市集不僅集結了新北商圈代表、觀光工廠及「新北嚴選」等上百家特色業者，還特別邀請花蓮6家在地業者參展，帶來獨特的花蓮風味，讓市民朋友可以一站享受「雙城風情」。侯友宜強調，市府將持續與花蓮縣政府緊密合作，協助彼此的觀光與經濟，共同邁向更美好的未來。

經發局說明，今年市集的重頭戲，當然少不了精靈故事屋與禮物聖誕樹的超萌打卡景點！只要在市集中央的裝置藝術拍照打卡，即可至服務台參加抽獎活動，包含聖誕精選啤酒禮盒、聖瑪莉親子樂園平日VIP券、合掌村聖誕小木屋夜燈等超過2千份好禮大放送。此外，只要在耶誕市集攤位累積消費滿1,000元，即可至服務台兌換限量500份的100元現金抵用券。

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