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臺藝師⽣花⼗⽉修護古厝 申請古蹟前一天竟破局

聚傳媒／ 校園記者王晉平報導

照片為李長蔚老師提供

位於板橋南雅東路巷內的江璞亭古厝，是板橋最古老的建築之一，見證了板橋兩百多年的歷史。然而，隨著時代的變遷，這間古厝面臨拆除的危機。在這樣的背景下，由國立臺灣藝術大學古蹟修護學系專任副教授兼無形文化資產研究中心主任李長蔚所帶領的古蹟修護團隊，帶著對文化資產的熱情，加入了與時間賽跑的修復行動。2020年開始的修復過程，歷時十個月，從清理現場、測量建築，到繪製結構圖紙，團隊一起合作努力，李長蔚老師更是親自到江家祭祀公會為所有權人們進行了全閩南語的提報，也和江家後人江怡臻議員做溝通，說服江怡臻議員作為江璞亭申請古蹟的提報者，終於獲得了江議員的理解與支持。然而，就在2021年提報古蹟認證的前一天，江家突然決定撤回申請古蹟。

臺藝師生們十個月的心血在一瞬間全部付諸東流，眼看兩百年古厝申請古蹟的希望一點點燃起，沒想到最後關頭卻一通電話卻破局。

感受學生們的巨大失落，李長蔚老師特別表示：「文化資產保存需要尊重所有權人的意願，即使計畫未能完成，但同學們在這過程中也收穫了寶貴的學習與成長。」

雖然這次計畫受挫，但是臺藝修復團隊依舊將十個月的資料整理成冊，交付給江家，希望為古厝留下見證。臺藝大賴祥蔚教授主持的「板橋文史與傳播計畫」，在2024年帶領廣電系研究生，把這段古蹟系師生的努力歷程，在11月拍成紀錄專題並且寫成報導。

自民國109 年起，臺藝大古蹟修護學系的師生們自發組建了修復團隊，深入各地社區，以修復還沒有文化資產身份的「弱勢老建築」為目標。面對像江璞亭古厝這樣亟需保護的歷史建築物，李長蔚感嘆這些老建築往往在都市更新中被快速淘汰，保存的迫切性不言而喻。

李長蔚老師強調，文化資產保存的核心是尊重與共融，「我們希望學生不僅學習修復技術，更懂得在文化保存中尊重多方利益，成為理性而負責的文化守護者。」

不限於江璞亭古厝，臺藝大古蹟修護學系在教育部 USR 計畫的支持下，將文化保存的觸角延伸至淡水河沿岸，甚至跨國至馬來西亞進行文化資產的調查與修復。

聚傳媒

古蹟 文化資產

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