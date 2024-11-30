新北耶誕城美拍秘笈 官方攝影師必學技巧不藏私

照片取自新北市政府

「2024新北歡樂耶誕城」今年度打造各式魔幻裝置以及營造奇幻光環境，讓民眾享受滿滿的視覺震撼魅力，新北市政府觀光旅遊局邀請到新北歡樂耶誕城官方攝影師分享手機美拍秘笈給大家，只要懂得運用小技巧，用手機一樣能拍出專業美照，讓大家魔幻變裝的同時也能留下完美身影！

官方攝影師鄭名宏分享，以新府路天橋「蝶舞之森」為例，建議站於光廊中央，將手機與人物置於畫面正中，並開啟廣角模式將畫面延展，可藉此將站在模特兒後方約2公尺的遊客巧妙遮擋，並等待人群流動的空檔，即可拍攝出猶如空景的唯美照片。當人潮增加時，取景麗寶天橋「綺麗幻境」作為示範，拍攝時可蹲低身體，將攝影視角調整為由下往上，同時啟用廣角模式，讓天橋上端的絢麗燈飾變成背景，再加上模特兒自然互動的姿勢，便能輕鬆產出絕美氛圍照。拍攝層層交錯的璀璨人行道，如新站路的人行道裝置「無敵幸運星」，建議讓模特兒站立於一座燈飾裝置下，借用燈光提升臉部亮度，並將人物置於畫面中央，放大至兩倍以上。搭配手機長焦鏡頭的壓縮效果，不僅能使背景燈飾更加密集，畫面也會更具層次感與豐富性。

此外，以環狀線板橋站南廣場「暮光之城」亮白色燈光為例，因黃色與白色光源可讓皮膚色調呈現最佳的效果，在拍攝時建議可輕靠燈飾將其作為前景，結合模特兒的位置遮擋其他遊客或周邊雜物，進一步營造純淨的畫面，然而，需特別注意模特兒的頭髮顏色與背景的搭配，避免因色彩過於相近而造成畫面分層不明或視覺上的割裂感。遇到造型獨特且細節豐富的裝置時，例如站前廣場的「綠野仙蹤」，建議站在裝置的中央位置，由拍攝者將鏡頭放大至兩倍以上，並啟用人像模式。利用裝置的前後景相互呼應，增添畫面的層次感，輕鬆捕捉如夢似幻的場景！而在色彩繽紛的裝置前，例如府中廣場的「魔法花朵」，建議選擇附近的階梯坐下，並啟用相機的人像模式拍攝。透過背景虛化效果，可以讓燈光與主體更加突出，營造出宛如夢境般的拍攝氛圍，為照片增添更多魔幻與浪漫的質感。

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