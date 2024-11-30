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北市議會播映國有器官加強安維 葛特曼跨海拍片力挺

中央社／ 台北30日電

台北市議會今天播映「國有器官」紀錄片，因遭人恐嚇要持刀闖入砍人，北市警方出動49名警力加強安維，現場並無異狀，台北市議員洪健益也宣布葛特曼特別拍片力挺。

民進黨市議員洪健益昨天指出，台灣各地播映「國有器官」紀錄片都陸續遭恐嚇，共計全國各機關已有28起恐嚇案件，由於北市議會30日也將舉辦特映會，同樣遭人留言恐嚇揚言要持刀闖入砍人，已向警方報案。

據了解，台北市警察局經偵辦後初步掌握，犯嫌是利用跳板方式自海外發文恐嚇，正積極偵辦釐清犯嫌身分查緝。

轄區市警局信義分局也表示，今天已出動49名警力加強議會周邊安全維護，目前並無特殊狀況，將持續加強戒備。

影片播放前，洪健益下午也在台北市議會召開記者會說明，檢調單位已積極介入調查中，台灣是民主國家，不容許任何人進行此種恐嚇，這次活動是由市議會民進黨團和雄獅影視文化有限公司共同舉辦，民眾都有知的權利，歡迎大家到場觀賞。

洪健益指出，台北市長蔣萬安也認為不應讓暴力恐嚇事件在北市發生，下令要求加強安維，也希望蔣萬安若有空可到場看片。

他提到，活動有個神祕橋段，就是知名的「屠殺」書籍作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）特別拍攝2分鐘短片，越洋聲援力挺，邀請大家觀賞這部紀錄片。

同黨籍市議員許淑華受訪時也表示，希望透過此片讓大家了解中共不尊重人權的情況，也能透過國際壓力遏止中共繼續此種行為，同時希望警方也要全力調查這起恐嚇案件。

活動現場約有逾400名民眾到場觀賞，也特別播放葛特曼的短片，他在影片中表示，希望大家能觀看此片，並進一步了解法輪功成員遭中共迫壓人權的真相。

恐嚇 洪健益

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