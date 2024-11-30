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鶯歌臨時火車站啟用 下屆新北市長熱門人選蘇巧慧與劉和然互動冷

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委蘇巧慧與新北副市長劉和然兩人被視為下屆新北市長可能人選，今見面時交談不多，兩人多呈現尷尬又不失禮貌地微笑。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧與新北副市長劉和然兩人被視為下屆新北市長可能人選，今見面時交談不多，兩人多呈現尷尬又不失禮貌地微笑。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午11點出席板橋毛寶貝魔幻幸福耶誕趴，同時間鶯歌有鳳鳴臨時火車站啟用典禮，侯友宜派副手劉和然出席，力爭火車站興建的立委蘇巧慧也到場，由於兩人被視為新北市長下屆可能人選，今雖互動不多，但也微笑互動。

交通部長陳世凱今與在地立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然等人出席鶯歌臨時火車站啟用典禮，陳在會中表示，蘇巧慧在中央極力爭取鳳鳴火車站經費，造福當地居民通勤需求。

蘇巧慧被視為新北市長下屆熱門人選，同樣被視為可能人選的副市長劉和然也說，中央決定興建臨時站後，新北則極力配合周邊交通建設。

今蘇巧慧與陳世凱兩人共同坐火車抵達鳳鳴車站參加典禮，副市長劉和然則在現場等待，兩人見面交談不多，蘇巧慧多與陳世凱相談甚歡，與劉和然座位也與走道相隔。

直到鳳鳴車站揭牌儀式前，陳世凱站在兩人中間，兩人才有短暫交談，劉和然主動伸手與蘇巧慧相握，兩人多呈現尷尬又不失禮貌地微笑。

蘇巧慧說，新北市是全台灣最大的縣市，也是人口最多的地方，其實有很多的夢想，也有很多的問題要解決，所有問題的解決就是這樣一個接一個，敢想敢做夢，但是也要努力去實踐，能夠把問題解決，其實就是大家最期待的事情。解決問題的過程當中，真的就是中央、地方所有的人要齊一目標、同一心力，這樣的市政府，這樣的新北市，會是大家期待的新北市。

今立委蘇巧慧與交通部長陳世凱兩人參加鳳鳴火車站啟用典禮，兩人共同坐火車抵達鳳鳴車站參加典禮，蘇巧慧多與陳世凱相談甚歡。記者李定宇／攝影
今立委蘇巧慧與交通部長陳世凱兩人參加鳳鳴火車站啟用典禮，兩人共同坐火車抵達鳳鳴車站參加典禮，蘇巧慧多與陳世凱相談甚歡。記者李定宇／攝影

劉和然 火車站 蘇巧慧

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