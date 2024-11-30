鶯歌臨時火車站啟用 下屆新北市長熱門人選蘇巧慧與劉和然互動冷

新北市長侯友宜今上午11點出席板橋毛寶貝魔幻幸福耶誕趴，同時間鶯歌有鳳鳴臨時火車站啟用典禮，侯友宜派副手劉和然出席，力爭火車站興建的立委蘇巧慧也到場，由於兩人被視為新北市長下屆可能人選，今雖互動不多，但也微笑互動。

交通部長陳世凱今與在地立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然等人出席鶯歌臨時火車站啟用典禮，陳在會中表示，蘇巧慧在中央極力爭取鳳鳴火車站經費，造福當地居民通勤需求。

蘇巧慧被視為新北市長下屆熱門人選，同樣被視為可能人選的副市長劉和然也說，中央決定興建臨時站後，新北則極力配合周邊交通建設。

今蘇巧慧與陳世凱兩人共同坐火車抵達鳳鳴車站參加典禮，副市長劉和然則在現場等待，兩人見面交談不多，蘇巧慧多與陳世凱相談甚歡，與劉和然座位也與走道相隔。

直到鳳鳴車站揭牌儀式前，陳世凱站在兩人中間，兩人才有短暫交談，劉和然主動伸手與蘇巧慧相握，兩人多呈現尷尬又不失禮貌地微笑。