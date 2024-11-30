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日客來台少衝擊條通文化 商圈自辦微醺漫步搶救夜經濟

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北即時報導
中山區條通文化，受到網路、疫情等衝擊之下，近年日本商務客下降，漸漸朝向特色酒吧，為促進夜經濟，店家們攜手合作將於明年1月4日舉辦「微醺散步」搭配「沈浸條通」文化導覽。記者邱書昱／攝影
中山區條通文化，受到網路、疫情等衝擊之下，近年日本商務客下降，漸漸朝向特色酒吧，為促進夜經濟，店家們攜手合作將於明年1月4日舉辦「微醺散步」搭配「沈浸條通」文化導覽。記者邱書昱／攝影

北市中山區條通文化，受到疫情等衝擊，近年日本商務客下降，漸朝向特色酒吧，為促進夜經濟，店家攜手合作明年1月4日舉辦「微醺散步」搭配「沈浸條通」文化導覽，展現台北多元文化魅力。

在今日記者會，媽媽桑Siena介紹，中山區條通如同每個國家有Chinatown，在1980年代網路不盛行之際，這裡是日本開拓台灣市場、同胞交流扎根人脈之處，但是十多年過後，網路興盛、又碰上了疫情，日式酒店不再受歡迎。

Siena說，原先興盛時期600多家酒店，如今僅剩下了30多家，但仍希望保留獨有的文化，才邀集40家酒吧、3家餐廳協理。她笑說，「台日友好，其實日式酒店小姐也有很大功勞，助攻有許多隱形外匯。」

台北市副市長林奕華今天也到場，她笑說第一次這麼早來中山區，不過這處充滿日式台灣風味，是相當獨具特色的商圈，明年一月活動剛好能搭上之後的年節，甚至明年五月世壯運、Computex等大型活動，邀請更多外國遊客到訪。

北市產發局長陳俊安也說，活動剛好舉辦於明年1月，剛好搭上過年檔期、年貨大街，期許未來新的結合變成祭典，同時，大巨蛋啟用後的演唱會經濟，今年先以趁12強，在周邊商圈推動，未來更多的大型活動賽事，更會將效益擴及全市，「以後不見得要去香提大道喝酒，搭板南線二、三站到善導寺條通。」

這次的活動也有在地青年投入，發起人的Kevin也說，大學時期北上台北條通，完全被這裡的風景迷住，久居於此，更希望將中山區小酌文化的魅力發揚。主辦單位介紹，活動邀集40家特色酒吧，參與民眾可以以最高925元價格購票，1月4日活動當天會致贈帆布袋和Shot杯、跑吧地圖。

同時，購票者也能參與PS5、Switch、美妝Profusion化妝組，以及使用期限到明年2月28日，等值250元的「條通大酒券」。同時前300名完成報名者，可以到指定店家享用免費餐點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 疫情 酒店

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