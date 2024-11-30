鳳鳴火車站與三鶯線加持 鳳鳴重畫區6年房價狂漲3倍

緊鄰桃園市的新北市鶯歌區鳳鳴重畫區，在今天因鳳鳴火車臨時站啟用，未來一旁的三鶯線鶯桃福德站也即將啟用，加上周邊有國道二號交流道，交通運輸可期相當便利，鳳鳴重畫區6年前仍未有三鶯線及鳳鳴火車站，區內房價開價僅約18萬一坪，如今已飆漲至有開價5字頭建案，太平洋房屋鳳鳴加盟店專員陳政瑞表示，盼政府加強當地公共建設滿足生活需求。

新北市鳳鳴重畫區面積51公頃，目前仍有約一半的土地尚未開發建設。周邊學區包括鳳鳴國小、鳳鳴國中，區內還有一大塊文中二學校用地，目前該用地未來預計作為高中使用，不過由於鳳鳴國小已接近額滿學校，居民期盼學校用地能作為完全中學使用，讓各階段年齡層學生有機會就讀。

鳳鳴重畫區6年前剛開始推出建案時，由於周邊火車站、三鶯線都還未有蹤影，剛銷售時開價僅約18萬左右，低總價吸引不少年輕族群家庭落腳，而如今時過6年後，隨著交通建設逐漸到位，目前區內兩房成交區間約在42萬至43萬元、三房41萬至42萬元，預售屋的部分45萬至46萬元，更已有部分建案開價5字頭之譜。

但時至今日目前僅有鳳福、豆豆龍兩座小型公園，每到假日兩座公園擠滿小朋友遊戲，凸顯當地公共建設未能跟上腳步。

區內大型餐飲業者昭和園負責人曾淑芳表示，重畫區內有四個商業區，包含現在的龍鳳夜市用地，但因限貸令的關係商業開發進度較為緩慢。不過目前星巴克、壽司郎等餐飲業已正進軍重畫區內，相信未來商業機能會越來越好。

她說，車站對面有塊8千坪的萬坪公園，目前正在進行下水道工程作業，盼政府部門能加速區內停車場及公園的開發建設，萬坪公園完工後，將成為龜山、八德、鶯歌區內最大的公園，可帶給民眾良好的生活環境。