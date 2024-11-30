疫後垃圾逐年增 新北環保局提高回饋點數 盼增回收意願

新北市議會正審查明年度預算，環保局廢棄物處理費增編6369萬，新北市議員黃淑君指出，新北市垃圾量逐年增加，質疑垃圾減量成效不佳。環保局表示，主因在疫情後，外帶、外送與網購消費模式改變，為增加民眾資收誘因，已修訂黃金里資收站作業須知，提升回收回饋點數，增加誘因提升民眾回收意願。

據環境部統計，疫情前2019年，全國每人每日垃圾產出量1.175公斤，不過2023年底每人每日產出量增加至1.421公斤，平均增加20%；新北市2023每人日產出1.274公斤，也比2019年的1.034公斤多。

新北市議員黃淑君指出，新北市透過垃圾費隨袋徵收，照理來說垃圾量應該大幅度降低，但近年垃圾量大幅度成長，除導致垃圾處理費大增，也造成清潔人員工作量加重，市府應該檢討相關回收作為，提案刪除6000萬歲入預算。

環保局長程大維指出，新北市持續增加民眾參與資源回收誘因，包括黃金資收站增加回饋點數，也近期將「回收物品易查通」網頁與Line@結合，讓民眾更便利查詢物品回收資訊，減少垃圾量。

環保局表示，受新冠疫情影響，使民眾生活習慣改變，餐飲外帶、外送及網購的消費模式大幅成長，連帶造成垃圾量明顯增加，環保局持續加強教育民眾資源回收的正確觀念及提升回收誘因，提升資源回收量並降低垃圾量。

環保局說，為使黃金資收站回收兌換點數更符合市場行情、增加民眾落實資源回收意願，今年已公告修訂黃金里資收站作業須知，明訂每2年檢討回收兌換點數，今年8月調整後，黃金資收站資源回收量成長了5.4%。

環保局首創的「回收物品易查通」網頁，今年10月結合Line@提供更便捷查詢方式，除搜尋管道多元，也規畫12月辦理加入LINE@易查通有獎勵的網路活動，以及12月28日在新北耶誕環保挖寶趣的活動中，加入易查通好友，還將贈小禮物，鼓勵市民踴躍參加。

市民黃太太說，疫情期間養成的外送習慣，在疫情過後已成為生活一部分，外送包材增加，家裡倒垃圾頻率增加，現今垃圾分類強制性不高，會讓人有「一個專用垃圾袋沒多少錢」想法，她認為，除了鼓勵，也應該要有相關罰則與強制規定，才能督促民眾做好垃圾減量與資源回收。