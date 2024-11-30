北市缺樹木修剪技工 議員批市府寧用外包、不招子弟兵

上個月康芮颱風侵襲北市，路樹倒塌逾2800棵，復原工作人力吃緊，今年公園處委託就服處甄試專業技工279人，僅錄取31人，且分發之後，負責平時修剪維護及天災緊急搶修的「機動班」，缺額卻還有44名，議員質疑市府為何不招需要的專業修剪技工「搶災不能只靠委外人力」對此，公園處表示會檢討外包的比例。

北市公園處天災搶救規定及分工，是依據「台北市政府工務局颱風樹木災損聯合救災作業計畫」樹木災損2千株以上 ，工務局各單位依分工表進行災後復舊，並請國軍、義消、義警等單位支援混合編組，由工務局公園處裁切路樹，環保局清運。

議員吳世正指出，康芮颱風災後北市全力復舊，除了環保局及工務局，甚至捷運公司、交通局都協助清運，但處理樹木，還是得由公園處有修剪鋸樹專業的技工來做，每天24小時輪班作業，根本忙不過來。

他說，像南港所13人負責80多個公園，有些地方車輛進不去，只能靠人力，結果委外廠商不做，要市府人員才會做。公園處委外廠商搶災量能不足，還是得依賴公園處編制內外勤員工為主。

另外，今年公園處委託就服處甄試專案技工，僅錄取31人，分發至園藝、工務、工程科、陽明山管理所及花卉中心等，但機動班負責平時修剪維護及天災緊急搶修，缺額仍有44名；吳世正質疑，為何一直不招考需要的類別技工，且天災搶災還是要有自己的人手，委外人力受契約限制，市府應盡速補足修剪類別的專案技工，減少外包預算。

公園處長藍舒凢表示，其實今年1月起，每個月就服處都有針對專業技工甄選，但情況不好，可能外面景氣較佳，年輕人不意願來做外勤辛苦的工作，但會積極針對專案修剪技工招考。

北市府表示，確實這次康芮颱風災情復舊，非常辛苦，特別是公園處需要人力時，靠開口合約廠商會遇到困難，會請公園處檢討配比、委外人數比例，符合實際需求，並增加正式編制員額，減少委外的比例。