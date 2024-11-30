跳船潮？北市府公務員連2年離職數破2千 人事處曝原因

北市前市長柯文哲行事作風強勢，市府曾爆發離職潮，議員發現，市長蔣萬安上任後，離職率也不低，近兩年都突破2000人，連薦任九職等及簡任文官離職人數都提升，市府應檢討。人事處表示，包含工作壓力、公職報考率降低外加上中央近年新單位「挖角」，市府會爭取提高職等、待遇，缺額也會增聘約聘雇減輕公務員壓力。

根據統計，近3年北市府離職人數都超過2000人，包含2022年有2618人、2023年2426人，今年截至10月底已累積2337人，其中薦任九職等以下公務員，近2年也有2304、2190人離職，最為嚴重。

議員陳慈慧指出，離職原因很多，但北市府近年來除了基層到中皆公務員離職率高外，連薦任九職等主管還有簡任文官的離職狀況也非常嚴重，今年有147位去年也有122位，讓人感覺北市府「從上到下都在離職」，其中聯合醫院、消防局、稅捐稽徵處更是近年離職人數前3名。

陳慈慧說，根據去年市府員工滿意度調查統計，員工不滿意工作包括壓力大、職涯發展機會以及組織溝通等，且約26%-28%的員工認為工作過量需加班，這些問題和缺額未補等狀況，都是環環相扣，惡性循環導致員工需長期加班，最終想離職，市府應正視該問題。

人事處長張建智表示，除有些單位工作壓力大外，近年來民眾報考公職比例也有所降低，加上近期中央陸續新增機關，包括環境部升格、數發部成立等，職等、薪水較高，也自然吸引高階公務員「跳槽」，也有和中央爭取提高職等、增加待遇，盼將人才留在北市。

張建智說，目前市府仍有一千多個缺額，有一部分是考試缺，因報名人數減少、錄取人數又不足額，這些缺目前先用約聘雇來因應，也有提醒各機關盤查業務，除涉及核心性才讓公務員做，其他可讓約聘雇來幫忙，不讓公務員壓力過大。