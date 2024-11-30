新北2025年消防形象月曆出爐 猛男美女搭萌犬超吸睛

2025新北消防形象月曆今天上午舉行發表會，特別與新北市警局及惠光導盲犬學校攜手，包括全台唯一血液偵蒐警犬福星，及曾獲得世界錦標賽全球第二名的搜救犬Amei、市長侯友宜也感謝消防員守護市民的貢獻，展現消防員健康、陽光、正向的形象。

新北市消防局表示，新北消防月曆迄今推出已17屆，「2025消防形象月曆」從遴選人員至調整體態歷時8個月之久，遴選出的消防猛男配合飲食控制，展現全身充滿勇氣和力量的一面。其中8月代言人程國展曾於今年3月代表新北市政府消防局至澳洲拍攝澳洲消防猛男月曆；5月代言人周伯昇為傳統武術八極拳好手，曾榮獲2009年海峽兩岸傳統武術交流大賽八極拳組金獎。

另外3月代言人南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇，2015年加入義消擔任中級救護技術員，曾獲得2016年救護技術評核第三名，並連續三年每年超過200小時的救護服務。饒宗璇不但外型亮眼，還是台大微生物學研究所博士候選人，可稱是美貌、熱血與智慧的完美融合。