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第20萬淡水人才出生即成焦點 幸運兒父：一切是最棒巧合

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委洪孟楷攜（左二）手在地企業提供加碼心意，順風航業提供設籍第20萬淡水人淡水-八里終身免費搭乘證，另有淡水國民運動中心1年免費使用好康。加上鍋董日式刷刷鍋VIP卡，讓生下第20萬入籍淡水的黃爸爸（中）直呼驚喜。圖／立委洪孟楷團隊提供
立委洪孟楷攜（左二）手在地企業提供加碼心意，順風航業提供設籍第20萬淡水人淡水-八里終身免費搭乘證，另有淡水國民運動中心1年免費使用好康。加上鍋董日式刷刷鍋VIP卡，讓生下第20萬入籍淡水的黃爸爸（中）直呼驚喜。圖／立委洪孟楷團隊提供

新北淡水區人口近日突破20萬大關，市府準備2錢黃金送給第20萬入籍者，在地企業也加碼好禮，這位幸運兒是剛出生的天蠍男寶寶，父母費一番努力才如願懷孕，孩子一出生就成為話題人物，讓父母好驚喜。

立委洪孟楷攜手在地3家企業提供加碼心意，包括順風航業提供設籍第20萬淡水人享有淡水-八里的順風航業終身免費搭乘證，另有淡水國民運動中心1年免費使用好康。加上鍋董日式刷刷鍋VIP卡、紀念品，讓生下第20萬入籍淡水的黃爸爸一家喜上加喜。

洪孟楷說，以淡水八里一趟40元計算，來回80元，如果是新生兒入籍淡水，每天搭乘持續搭到85歲，可累計高達248萬元價值。國民運動中心健身房及游泳池各是每次50元及100元，如果天天使用，最高價值5萬5千元左右。

黃爸爸說，老婆和孩子都還在月子中心，寶貝出生後他趕緊排假前往戶政事務所登記，突然接到民政局的電話告知寶寶是第20萬入籍淡水人，幸運地獲得新北市政府送的2錢黃金，及洪孟楷委員媒合在地3家業者的加碼禮，一切都是自然而然，也是最棒巧合。黃爸爸透露，他是透過立委陳菁徽的生殖醫學團隊協助完成生子夢，與妻子能盼到這個寶寶，就像圓夢般幸運。

洪孟楷指出，淡水正蓬勃發展，明年即將完工的淡江大橋、正施工的淡北道路，規畫中的淡海輕軌二期及八里輕軌，可讓地方有更好的機能與發展，會持續爭取現代化市場和大型醫療院所入駐，讓北海岸更加繁榮。

為慶祝淡水20萬人口新里程碑，新北市民政局12月1日在淡水老街廣場，舉行「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」點燈慶祝活動，當天規畫有淡水歷史廊道、「不能說的•秘密」星空電影院、文創攤位等9大亮點，燈期持續至明年2月13日。市長侯友宜邀市民及喜愛淡水的國內外旅客，一同分享淡水從小鎮邁向繁榮文化城市的喜悅。

為慶祝淡水20萬人口新里程碑，新北市民政局12月1日在淡水老街廣場，舉行「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」點燈慶祝活動。圖／新北市民政局提供
為慶祝淡水20萬人口新里程碑，新北市民政局12月1日在淡水老街廣場，舉行「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」點燈慶祝活動。圖／新北市民政局提供

洪孟楷 淡水

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