2025新北市紀錄片獎元月起跑 增設評審團特別獎

新北市新聞局昨晚舉行「2024新北市國際紀錄片月」閉幕特映場，選映獲新北紀錄片獎支持，並入圍金馬獎最佳紀錄片獎的「雪水消融的季節」作為壓軸。新聞局長李利貞預告，2025新北市紀錄片獎將首次增設評審團特別獎，以行動支持影像工作者。

李利貞表示，新北市紀錄片獎14年來辦理徵件競賽孕育許多優秀紀錄片創作，提供劇組所需的支持與協助，優選作品也持續嶄露頭角。29日晚間放映羅苡珊導演的「雪水消融的季節」，就是從新北市紀錄片獎誕生的作品，讓新北市政府與有榮焉。

新北市新聞局近年持續挹注資源推廣紀錄片，期待有更多好作品問世。「雪水消融的季節」是2018新北市紀錄片獎優選作品發展的長片，今年9月院線上映後突破百萬票房。更入圍第61屆金馬獎最佳紀錄片、2024年台北電影節最佳紀錄片及榮獲媒體推薦獎，並參與瑞士真實影展炫光競賽、韓國全州影展主競賽等影展放映，讓新北市紀錄片獎作品在國際發光發熱。

「2025新北市紀錄片獎」也即將登場，不限主題、不限地域，歡迎劇組踴躍報名。2025新北市持續與看見．齊柏林基金會合作設獎，徵件採線上報名，收件日期為2025年1月1日起至3月3日止，優選作品每部可獲得新台幣35萬元拍攝基金，前3名作品更可分別獲得新台幣10萬、8萬、6萬元獎金。另增設一名評審團特別獎，提供新台幣3萬元獎金，歡迎紀錄片工作者踴躍投件。