北市「熊讚」成賠錢貨？北市府說話了 研議這樣做

台北市政府吉祥物「熊讚」已經歷任柯文哲、蔣萬安兩任市長，議員發現，「熊讚」長期虧損，支出大於營收，已成賠錢貨，107年編列預算250萬元，授權金、出席收入167萬，到了今年預算1100萬元，收入僅36萬元，建議不如比照「熊本熊」授權金零，大家都可使用相關造型，反而創造更大經濟效益。北市觀傳局表示，會評估可行性。

議員侯漢廷指出，若在一般企業，「熊讚」這項產品已經是賠錢貨，且授權金比率3%至6%，業界反映太貴，乾脆找Hello Kitty，北市府當初搞授權金機制，應該是強IP （Intellectual property）才能要求授權金，但熊讚是嗎？有比Hello Kitty強或比麥當勞的「獵人」強？沒有。

侯漢廷表示，「熊讚」當初比照「熊本熊」但日本「熊本熊」授權金是零，大家都可以來使用相關造型的物品，創造超過250億的經濟效益。北市府應該思考「熊讚」對台北市的意義什麼？靠他賺錢嗎？還是形象？如果要靠「熊讚」賺錢，反而妨害了形象的推廣。

侯漢廷認為，「熊讚」的意義應該是讓人朗朗上口「台北市最棒」他建議等到目前合約檔期結束，「熊讚」就免收授權金，只要台北市到處都有「熊讚」形象就好，授權金、商標不是重點，不是靠他賺錢，只要多曝光，都是好的，且觀傳局不缺這一年30至40萬收入。

北市觀傳局指出，「熊讚」收取的授權金，非營利賺錢，每年收取授權金額雖不多，但肩負市政行銷宣傳責任，目前市府所屬的局處，申請授權，都不收取授權金，以商業處為例，以「熊讚」肖像製作贈品，促進商圈消費，所創造的經濟效益，遠高於熊讚授權金歲入、KPI。對於議員的建議，會評估可行性。