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報告出爐 廠商維修不周 府中電梯墜落主因

聯合報／ 記者李定宇葉德正／新北報導
新北板橋府中遊龍天橋電梯日前發生墜落事故，造成2人受傷，鑑定結果顯示廠商未善盡維護保養責任。本報資料照片
新北板橋府中遊龍天橋電梯日前發生墜落事故，造成2人受傷，鑑定結果顯示廠商未善盡維護保養責任。本報資料照片

新北板橋府中捷運站旁「遊龍陸橋電梯」上月鋼索斷裂釀2人受傷，經台灣省機械技師公會鑑定事故原因，公所昨公布調查結果，指維護保養廠商未善盡責任，導致鋼索脆化斷裂。公所表示，全案移送檢調偵辦，會將鑑定報告一併交給司法單位釐清責任。

區公所表示，去年起即在合約明確要求電梯鋼索應每年更換。同一維修廠商負責的新北市公有場域電梯經查共9部，除府中2部停用，其餘已通過複查。

遊龍陸橋電梯上月27日發生故障急墜事故，造成55歲婦人與8歲侄子骨折，當時第三方公正單位初判主因是剛換不久的鋼索全斷，用手扭一扭就有明顯裂痕。受害者家屬一度到議會陳情，市長侯友宜允諾全力協助。

調查報告指，該部電梯2010年4月啟用，10月27日3條主鋼索全部斷裂，導致車廂自2樓墜落至機坑底，主鋼索因反覆彎曲發生金屬疲勞，導致脆化現象而斷裂。

今年9月保養檢查鋼索，及10月7日、17日維護保養，未能針對歷年鋼索發生斷絲、斷股產生變異徵兆及時發現問題，未善盡維護保養責任。

板橋區長陳奇正說，肇因出爐第一時間有到醫院告知家屬，讓傷者及家屬掌握原因，2名傷者仍在亞東醫院住院療養，手術順利，公所人員持續探望關心，也預付醫藥費。

民進黨議會黨團總召張維倩說，電梯設計本身有問題，使鋼索易受損斷裂，設計有缺陷的電梯竟運行多年，導致民眾身受重傷家庭陷入困難，市府應徹底調查並將調查結果告知議會。

市議員石一佑表示，一般電梯鋼索使用年限為5至7年，府中遊龍電梯每年都在換鋼索消耗大、風險高，市府該考慮廢除或重建，避免「大怒神」意外再現。

電梯

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